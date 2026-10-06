El Gobierno construirá nueve viviendas públicas en Suances con una inversión de 1,5 millones

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, recibe al alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, promoverá la construcción de nueve viviendas públicas de alquiler asequible en una parcela municipal de Hinojedo, en el municipio de Suances.

La actuación supondrá una inversión autonómica de 1,5 millones de euros y permitirá incorporar estas nuevas viviendas al parque público de la Comunidad.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha abordado esta actuación durante el encuentro que ha mantenido con el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, en el que ambos han avanzado en los pasos necesarios para poner a disposición de Gesvican el suelo municipal, ha informado el Gobierno.

En concreto, el Consistorio cederá gratuitamente a la empresa pública esta parcela, de 1.816 metros cuadrados de superficie, en la que está prevista la construcción de nueve viviendas públicas con una superficie útil de entre 65 y 70 metros cuadrados cada una.

Media ha explicado que ambas administraciones formalizarán próximamente el convenio de cesión del solar, que posteriormente deberá ser llevado al Pleno municipal para su aprobación y puesta en marcha de la actuación.

El consejero ha explicado que su departamento impulsará la redacción del proyecto básico para, a continuación, licitar los trabajos, con la intención de que las obras "estén en marcha a lo largo de esta legislatura".

En este sentido, ha destacado el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo autonómico para ampliar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a una vivienda a quienes más lo necesitan.

"El Gobierno ha recuperado la promoción de vivienda pública en Cantabria y lo estamos haciendo de la mano de los ayuntamientos, que están poniendo suelo a disposición de Gesvican para que podamos construir nuevas viviendas, como las que proyectaremos en Suances", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia de este acuerdo para el municipio y ha confiado en que en los primeros meses de 2027 puedan comenzar las obras.

Este anuncio se enmarca en el segundo Plan de Vivienda de Cantabria, que contempla la construcción de nuevas viviendas públicas en distintos municipios de la comunidad autónoma, entre ellos Suances, Valdeolea, Ruiloba, Los Corrales de Buelna, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Penagos, Guriezo, Pesquera, Meruelo, Cabuérniga, Val de San Vicente, Los Tojos, Laredo, Valdáliga, Solórzano y Santander.

LICITACIÓN DE LA EBAR DE CUETO

Durante el encuentro, el también titular de Fomento y Medio Ambiente ha informado al regidor de la licitación, por parte de la Dirección General de Aguas y Puertos, y por una cuantía de 339.003 euros, de las obras de mejora de la EBAR de Cueto, con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas que son aliviadas y vertidas al arroyo Borrañal.

La actuación que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y contempla la instalación de un nuevo sistema automático de desbaste que permitirá retener y retirar los residuos sólidos presentes en el agua antes de su vertido.

Los residuos quedarán atrapados en una reja y serán recogidos y trasladados de forma automática hasta un contenedor para su posterior retirada. Además, se instalará una pantalla para evitar la entrada de elementos flotantes, como hojas o plásticos, al nuevo equipo.

Las obras incluyen también diversas mejoras en las instalaciones de la estación de bombeo, entre ellas la colocación de dos bombas para la retirada de fangos, la adecuación de los sistemas de alivio y nuevos elementos que facilitarán las labores de acceso, limpieza y mantenimiento.

Finalmente, se instalará un sensor para medir de forma continua el caudal de agua aliviado, lo que permitirá disponer de información sobre el volumen de agua que sale a través de este sistema.