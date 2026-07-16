El Gobierno convoca ayudas por 250.000 euros para campañas de promoción comercial - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves la orden de la Consejería de Comercio por la que se convocan ayudas para que las asociaciones de comerciantes de Cantabria, así como sus federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas, realicen campañas de animación y promoción comercial.

La Dirección de Comercio y Consumo invertirá 250.000 euros en esta línea de subvenciones, por concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la promoción y la formación del comercio local de Cantabria para fortalecer el tejido asociativo y la competitividad.

Una cuantía económica que supone un aumento del 25 por ciento respecto a la convocatoria de 2025, es decir, 50.000 euros más, para tratar de "dar visibilidad al comercio local con el fin de estimular el consumo, ayudar a la recuperación económica e impulsar el empleo sostenible en el tiempo", ha indicado el Gobierno.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles (hasta el 7 de agosto) y los interesados pueden realizar el trámite de manera telemática a través del Registro Electrónico General del Gobierno de Cantabria.

Las federaciones y confederaciones de asociaciones de comerciantes, individualmente, optan a ayudas de hasta 20.000 euros. Por su parte, las subvenciones destinadas a asociaciones de comerciantes y cooperativas de detallistas pueden ascender hasta los 15.000 euros.

Las ayudas cubren hasta el 75 por ciento del coste de los gastos de las campañas de animación y promoción comercial y son compatibles con otras subvenciones o ayudas públicas, siempre que no se supere el coste total de la actividad.

Las subvenciones tienen como finalidad apoyar a estas entidades en la realización de campañas de animación y promoción comercial, así como en la organización de jornadas, seminarios y cursos para fomentar la formación dentro del sector, al tiempo que busca incentivar la demanda, revitalizar los centros urbanos y satisfacer las expectativas de los consumidores.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha valorado que el incremento de la dotación económica demuestra el compromiso del Gobierno de Cantabria con el pequeño comercio, "un sector esencial para la actividad económica, la vida de los municipios y la generación de empleo estable".

Toda la información sobre estas y otras ayudas dirigidas a los consumidores está disponibles en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X, LinkedIn y YouTube).