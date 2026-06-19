El Gobierno convoca ayudas por 250.000 euros para que las entidades locales impulsen el comercio minorista

Archivo - Campaña de comercio - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Comercio por la que se convocan las ayudas de la Dirección General de Comercio y Consumo para que las entidades locales promuevan el impulso del comercio minorista con la realización de actividades, como campañas de bonos de consumo, concursos de decoración temática para la dinamización comercial, sorteos o campañas de publicidad, entre otras acciones, en distintos tipos de medios, soportes y formatos publicitarios.

Dotadas con una partida de 250.000 euros, estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, están destinadas a sufragar los gastos de las entidades locales, desde el 30 de julio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, por la ejecución de programas y actividades de animación, estímulo e impulso del comercio minorista.

Del montante total de las ayudas, la mitad se repartirá de manera equitativa entre todas las entidades locales que se presenten a la convocatoria, mientras que la otra lo será de acuerdo a criterios de ponderación relacionados con el número de actividades de impulso del comercio programadas y la duración de las mismas.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero de ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de este tipo de ayudas para contribuir a la dinamización comercial de la región y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria va a seguir impulsando el comercio de la Comunidad Autónoma en colaboración con los ayuntamientos, los comerciantes y sus asociaciones, "que son los que mejor entienden las necesidades del sector".

"La distribución comercial constituye un sector clave en la economía por su contribución al empleo, a la producción, al urbanismo y a la calidad de vida de los ciudadanos", ha subrayado Arasti, quien se ha mostrado partidario de impulsar todas aquellas acciones orientadas a la promoción y el estímulo del comercio minorista de Cantabria.

Toda la información sobre estas y otras ayudas dirigidas a los consumidores están disponibles en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y Linkedln).