El Gobierno convoca ayudas por 3 millones para formar a trabajadores en digitalización y sectores estratégicos

El Gobierno moviliza 3 millones de euros para formar a trabajadores en digitalización y sectores estratégicos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la orden de la Consejería de Empleo por la que se convocan ayudas, por importe tres millones de euros, para financiar programas de formación, dirigidos principalmente a trabajadores ocupados, con el objetivo de actualizar sus competencias profesionales y adaptar sus conocimientos a las necesidades de las empresas y de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma.

La convocatoria del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN)incorpora formación transversal, digital y tecnológica, dirigida a autónomos y trabajadores de la economía social, formación para tutores de empresa y programas específicos para distintos sectores estratégicos de la economía cántabra.

La mayor partida de la convocatoria, 979.266 euros, corresponde a programas de formación sectorial, con el metal como el sector que concentra la mayor dotación, con 254.234 euros, seguido del comercio y la hostelería, con 188.320 euros cada uno, y la construcción, con 141.240 euros.

El Gobierno ha informado que también se financiarán acciones formativas dirigidas a los sectores agrario, forestal y ganadero; transporte de mercancías y viajeros por carretera; cultura; oficinas y administración; educación privada, y seguridad privada.

A esta cantidad se suman 862.336 euros destinados a programas relacionados con la transformación tecnológica y digital y el desarrollo personal, mientras que la formación transversal contará con 570.706 euros.

Se contemplan, además, 336.413 euros para trabajadores autónomos, 88.655 euros para trabajadores y socios de la economía social, 75.000 euros para la formación de tutores de empresa y 142.624 euros para sectores de base tecnológica.

La convocatoria establece criterios de prioridad para facilitar el acceso a la formación a colectivos que pueden encontrar mayores dificultades para mejorar o actualizar sus competencias profesionales. Entre ellos, figuran las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad, los trabajadores afectados por ERTE, los mayores de 45 años, los menores de 30 y las personas con baja cualificación.

Los desempleados también podrán participar en los programas, hasta un máximo del 30 por ciento del total de participantes, lo que permitirá aprovechar esta oferta formativa para mejorar las oportunidades de incorporación o reincorporación al mercado laboral.

La selección deberá procurar, asimismo, la igualdad entre mujeres y hombres y garantizar que la formación llegue a los perfiles establecidos como prioritarios.

FORMACIÓN GRATUITA Y HASTA JUNIO DE 2028

Las acciones formativas serán gratuitas para los participantes y podrán desarrollarse hasta el 30 de junio de 2028, aunque deberán comenzar, como máximo, el 31 de octubre de 2027.

Las entidades podrán presentar solicitudes para un máximo de 25 acciones formativas, con una duración mínima de seis horas.

En las modalidades presencial y mixta podrán participar hasta 15 alumnos por acción, mientras que la tele formación podrá contar con hasta 80 participantes por tutor.

El sistema de pago contempla un 25 por ciento de anticipo tras la concesión, hasta un 35 por ciento adicional, una vez iniciados los programas, y el 40 por restante, tras su finalización y justificación.

La orden refuerza también los mecanismos de evaluación y control de la formación, ya que las entidades beneficiarias deberán destinar hasta el 5 por ciento de la subvención concedida a las tareas de evaluación y control de calidad, que serán realizadas por entidades externas especializadas e independientes. Los controles deberán alcanzar, como mínimo, al 25 por ciento de las acciones formativas.

El EMCAN realizará, además, controles durante y después de la ejecución de los programas y podrá poner en marcha actuaciones específicas ante posibles irregularidades o indicios de fraude.

La convocatoria establece, igualmente, la obligación de las entidades de garantizar la cobertura de los participantes mediante seguros de accidentes y responsabilidad civil, así como de cumplir las condiciones de seguimiento, evaluación y justificación establecidas.

El plazo para presentar las solicitudes será de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC y la tramitación se realizará íntegramente por medios electrónicos a través de GESFOR.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas a la hora de fomentar la formación de las personas empleadas, contribuyendo a que Cantabria "pueda afrontar con garantías la transformación que está viviendo nuestro tejido productivo".

Arasti ha explicado que esta convocatoria tiene "una clara conexión" con la realidad empresarial de la región y, prueba de ello, es que se han reforzado las líneas vinculadas a la transformación digital y distribuido los recursos atendiendo también a las necesidades específicas de sectores fundamentales para Cantabria, ha dicho.