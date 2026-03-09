El Gobierno convoca las ayudas para organizaciones de productores pesqueros por 220.000 euros

El plazo se abre este martes, 10 de marzo, durante un mes

El Gobierno de Cantabria convoca las ayudas para organizaciones de productores pesqueros dotadas con 220.000 euros
El Gobierno de Cantabria convoca las ayudas para organizaciones de productores pesqueros dotadas con 220.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 12:55
Seguir en

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería Pesca ha convocado las ayudas destinadas a las organizaciones de productores pesqueros en el ámbito exclusivo de la comunidad autónoma, dotadas con 200.000 euros, una cuantía que está cofinanciada hasta en un 70% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Tal y como recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), esta convocatoria tiene el objetivo de financiar la preparación y ejecución de sus planes de producción y comercialización, así como fomentar la comercialización y transformación de los productos de pesca y acuicultura mediante la mejora de la organización de los mercados y el fortalecimiento de la planificación productiva del sector, ha indicado la consejera María Jesús Susinos.

Podrán acogerse a estas subvenciones las organizaciones de productores pesqueros reconocidas de Cantabria e inscritas en el Registro de Organizaciones de Productores y Asociaciones de Organizaciones de Productores Pesqueros que desarrollen planes de producción y comercialización conforme a la normativa vigente, ha informado el Ejecutivo regional.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este martes, 10 de marzo, y las solicitudes deberán dirigirse a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y presentarse por vía electrónica en los registros previstos en la normativa autonómica. Cada organización podrá presentar una única solicitud, sin posibilidad de reformular ni compensar gastos subvencionables.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado