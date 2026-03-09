El Gobierno convoca las ayudas para organizaciones de productores pesqueros por 220.000 euros

El Gobierno de Cantabria convoca las ayudas para organizaciones de productores pesqueros dotadas con 220.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería Pesca ha convocado las ayudas destinadas a las organizaciones de productores pesqueros en el ámbito exclusivo de la comunidad autónoma, dotadas con 200.000 euros, una cuantía que está cofinanciada hasta en un 70% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Tal y como recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), esta convocatoria tiene el objetivo de financiar la preparación y ejecución de sus planes de producción y comercialización, así como fomentar la comercialización y transformación de los productos de pesca y acuicultura mediante la mejora de la organización de los mercados y el fortalecimiento de la planificación productiva del sector, ha indicado la consejera María Jesús Susinos.

Podrán acogerse a estas subvenciones las organizaciones de productores pesqueros reconocidas de Cantabria e inscritas en el Registro de Organizaciones de Productores y Asociaciones de Organizaciones de Productores Pesqueros que desarrollen planes de producción y comercialización conforme a la normativa vigente, ha informado el Ejecutivo regional.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este martes, 10 de marzo, y las solicitudes deberán dirigirse a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y presentarse por vía electrónica en los registros previstos en la normativa autonómica. Cada organización podrá presentar una única solicitud, sin posibilidad de reformular ni compensar gastos subvencionables.