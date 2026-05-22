El Gobierno convoca al Consejo de Relaciones Laborales para fomentar el diálogo en el conflicto del sector textil

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SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Comercio ha convocado el próximo viernes, 29 de mayo, al Consejo de Relaciones Laborales con el fin de abordar la situación de conflicto laboral en el sector del comercio textil.

El Consejo tiene entre sus funciones fundamentales el fomento y la potenciación de la negociación colectiva, siempre dentro de la capacidad que tienen los grupos sociales -especialmente trabajadores y empleadores- para crear sus propias normas y acuerdos sin intervención directa del Estado, la llamada autonomía colectiva prevista en el artículo 37 de la Constitución Española.

Una decisión con la que el Ejecutivo cántabro busca proporcionar un espacio de entendimiento a las reivindicaciones de las partes implicadas y favorecer un clima de diálogo que ayude llegar a un acuerdo.

Este anuncio se produce un día antes de las manifestaciones convocadas por UGT este sábado en Santander y Valle Real, en la tercera huelga del comercio textil por el mantenimiento del convenio propio y contra el de convenio estatal ARTE (Asociación Retail Textil España), que ha impugnado el de Cantabria.

Respecto a la negociación y búsqueda de acuerdos, la Consejería de Industria ha mantenido ya contactos con los sindicatos UGT, CCOO y FETICO, así como con la patronal COERCAN, para conocer de primera mano las discrepancias existentes.

El Gobierno ha explicado que el núcleo del conflicto reside en las diferentes interpretaciones sobre cómo el futuro primer Convenio Colectivo de Grandes Cadenas Comerciales del Sector Textil y del Calzado, de ámbito estatal y actualmente en proceso de negociación, podría afectar al vigente convenio colectivo para el sector del comercio textil de Cantabria, publicado el pasado 30 de enero, y cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2029.

El Ejecutivo autonómico ha insistido en que el objetivo de esta convocatoria es fomentar el dialogo entre los negociadores para que lleguen a un acuerdo lo antes posible, y ha expresado su disponibilidad para mediar y facilitar espacios de encuentro, si así lo solicitan las partes.

Sin entrar a valorar la cuestión de fondo, el Gobierno ha indicado que el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, en materia de concurrencia de convenios colectivos, señala que un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario suscrito por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma.

En el caso de una comunidad autónoma, dicha norma estatal indica que los sindicatos y las asociaciones empresariales que tengan legitimación pueden negociar convenios colectivos propios.

Estos convenios autonómicos se aplicarán por encima de cualquier convenio sectorial o acuerdo estatal siempre y cuando cuenten con el apoyo suficiente para formar la comisión negociadora en ese ámbito y que sus normas sean más favorables para las personas trabajadoras que las del convenio o acuerdo estatal.

Finalmente, el Ejecutivo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la voluntad de acuerdo para garantizar que un sector "tan relevante" como el textil siga generando empleo y actividad económica en Cantabria porque "nuestro objetivo es facilitar el clima de entendimiento para asegurar que el sector funcione con normalidad y que Cantabria demuestre, una vez más, su capacidad para encontrar soluciones a través del diálogo", ha concluido.