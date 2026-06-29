El Gobierno convoca los Premios Juventud de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha convocado los Premios Juventud de Cantabria 2026 con la finalidad de destacar, reconocer y apoyar la trayectoria, el compromiso, la iniciativa o el esfuerzo de aquellos jóvenes cuya actividad ha repercutido de forma positiva en el desarrollo de la juventud en la comunidad autónoma en las áreas de emprendimiento, cultura, deporte, ciencia, compromiso social y desarrollo sostenible.

Tal y como se recoge en la resolución que publica este lunes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), podrán ser candidatos a estos premios los jóvenes nacidos o empadronados en Cantabria, con edades comprendidas entre 14 y 35 años, así como los colectivos o entidades compuestos en su mayoría por personas jóvenes.

Los Premios incluyen seis modalidades. La categoría de emprendimiento busca reconocer a empresas o proyectos de negocio acometidos por jóvenes y que destaquen por sus valores, originalidad, innovación, creatividad y/o contribución al desarrollo económico social.

Las modalidades de arte y cultura, y de deporte buscan reconocer trayectorias y propuestas que hayan destacado por su proyección y/o hayan contribuido a la transmisión de valores.

Por su parte, la categoría de ciencia e investigación, innovación y tecnología premiará las iniciativas, actuaciones o proyectos en este ámbito. También se distinguirá el compromiso social de jóvenes o proyectos que promuevan e impulsen la igualdad entre mujeres y hombres y/o el respeto de la diversidad sexual y/o de género, la solidaridad o la inclusión.

Finalmente, la modalidad de desarrollo sostenible reconocerá las actuaciones y proyectos capaces de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el respeto y cuidado del medio ambiente.

A nivel económico, el Premio está dotado con un presupuesto de 6.000 euros, con una cuantía de 1.000 euros para el premio de cada modalidad. En cuanto a la presentación de candidaturas, que tienen un plazo de 20 días hábiles, cada proponente sólo podrá presentar una por modalidad.

La consejera del área, Begoña Gómez del Río, ha enmarcado esta convocatoria dentro de las políticas de la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado dirigidas a fomentar la participación de la juventud como herramienta de transformación social y la acción solidaria de los jóvenes en Cantabria.