El Gobierno convoca subvenciones por 640.000 euros para entidades privadas sin lucro en materia de servicios sociales

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SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, por importe total de 640.000 euros, destinada a financiar en 2026 los proyectos y/o programas en materia de servicios sociales de entidades privadas sin ánimo de lucro.

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente será de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

Las subvenciones pueden dirigirse al mantenimiento de las entidades privadas sin ánimo de lucro entre cuyo objeto esté la realización de programas de servicios sociales, en una cuantía máxima de 35.000 euros.

Asimismo podrá subvencionarse la ejecución de los programas de servicios sociales de estas entidades especificadas en la convocatoria en un máximo de 40.000 euros. En este caso se admitirá que un 10% del coste total del programa sean gastos generales de gestión y administración de la entidad.

La convocatoria establece un mínimo de subvención de 4.000 euros por programa, excepto si la cantidad solicitada fuera inferior a este importe.

Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades privadas sin ánimo de lucro de Cantabria que estén inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales y que el proyecto para el que solicitan la ayuda se desarrolle en Cantabria. Además, no podrán tener asignada subvención nominativa para el mismo objeto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la convocatoria.

Por otro lado, es necesario que hayan presentado las cuentas actualizadas sobre las fundaciones en el Registro de Fundaciones en que estuvieran obligadas.

Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del ICASS y se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica https://sede.cantabria.es/.