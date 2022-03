El Gobierno convocará el viernes las ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por cuarentenas

Ultima los trámites para remitir a Hacienda esta semana la orden de pago de las ayudas de 3 millones para productores de leche

SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicará este viernes la orden de ayudas para compensar los periodos de cuarentena de explotaciones ganaderas por detección de brucelosis o tuberculosis bovina, en el marco de las campañas de saneamiento ganadero. No saldrán en la misma convocatoria las ayudas de reposición de ganado por estas mismas enfermedades, aunque también se convocarán "en breve".

Asimismo, el departamento que dirige Guillermo Blanco está ultimando los trámites para poner a disposición de los productores de leche las ayudas directas dotadas con 3 millones de euros. Así, espera poder remitir la documentación esta misma semana a la Consejería para que a continuación proceda a su pago.

Ésta es la primera línea de actuación de las cuatro enmarcadas dentro del paquete de 10,5 millones puesto en marcha por el departamento que dirige Guillermo Blanco para respaldar al sector ganadero en los "dificilísimos" momentos que viene atravesando en los últimos meses a causa del aumento de los costes de producción -por el incremento de los precios de los piensos y coste de la energía-, agravado ahora tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La segunda línea de este paquete es la dirigida a los ganaderos de vacuno de carne, con 1,2 millones, cuyo decreto está "en tramitación" y también se publicará "en breve".

Así lo ha dicho el consejero del área, Guillermo Blanco (PRC), en el Pleno del Parlamento de este lunes, donde ha respondido a interpelaciones y preguntas de los tres grupos de la oposición, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, sobre el sector ganadero ante la situación "tan grave" que sufre, afectada por la protección del lobo, los costes de la electricidad y el pienso o el bajo precio de la leche.

Ante las críticas de estos grupos, el consejero, que participó ayer en la manifestación de Madrid en defensa del mundo rural, ha remarcado su defensa "a ultranza" del sector y ha recordado sus reivindicaciones ante el Gobierno central contra la protección del lobo, la venta de leche a pérdidas o el hecho de que un ministro "se haya dirigido a la carne de forma despectiva".

Blanco ha discutido con el diputado 'popular' Pedro Gómez, que le ha acusado de "no hacer nada" por el sector ganadero y le ha dicho que "no puede permitir que los ganaderos tengan que tirar esta semana la leche" porque el Gobierno central "no quiere ni siquiera sentarse" con los transportistas que han convocado el paro en el sector. Así, le ha sugerido que "igual tiene que pasar por romper con su socio de Gobierno", el PSOE, para solventar la situación de los ganaderos.

El consejero, que ha reconocido que "a nadie se le escapa la gravedad del asunto de este momento desorbitado", también ha respondido a interpelaciones de los diputados de Cs y Vox Marta García y Cristóbal Palacio, respectivamente, en su caso sobre las ayudas a los ganaderos ante el "crítico" aumento de los costes de producción o a los afectados por tuberculosis o brucelosis, enfermedades que transmite la fauna silvestre -jabalís, corzos o tejones, por ejemplo- y que puede suponer para las explotaciones "la ruina y mandarlo todo al carajo".

"Sabemos lo que es que por una vaca positiva te maten toda la cabaña", ha lamentado García, que ha pedido que se actualicen los baremos de la ayudas ya que las compensaciones son "un insulto a la inteligencia".

El consejero ha recordado las medidas de control poblacional de algunas especies que se lleva a cabo de la mano de los cazadores, lo que "demuestra la necesidad de la actividad cinegética", ha dicho, aunque ha aclarado que la fauna salvaje "no está enferma" -como sí ha afirmado la diputada naranja-.

Al hilo, ha recordado que Cantabria ha logrado ser declarada oficialmente libre de brucelosis bovina y que, además, el porcentaje de tuberculosis es del 0,5% de las muestras realizadas, "notabilísimamente mejor" que hace un tiempo y muy por debajo de comunidades que rondan el 3%.

"Tenemos una sanidad animal impecable. Cantabria goza de unos animales sanos y se vende carne sana, no puede quedar ninguna duda al respecto", ha sentenciado.

Por último, el diputado de Vox ha remarcado el incremento de los costes de producción y los bajos precios de la leche especialmente en Cantabria. Según ha indicado, de media en Europa se han alcanzado los 42,25 euros por tonelada, lo que supone un incremento de precio del 20% respecto al año pasado, cuando en España la subida ha sido solo del 9,75% y en la comunidad "se queda en el 8%".