El Gobierno desactiva el INUNCAT ante la disminución de lluvias

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha desactivado el Plan Especial de Protección Civil de Cantabria (INUNCANT), que estaba en fase de preemergencia, dada la situación actual y la prevista, en relación a los umbrales hidrológicos en la cuenca del Asón.

Y es que en las últimas horas se ha registrado una disminución generalizada de las precipitaciones y se ha mantenido el nivel amarillo solo por fenómenos costeros asociados a episodios de viento, a lo que se suma la falta de avisos por lluvias.

A esta situación de normalidad se suma que los niveles hidrológicos de la cuenca del Asón están en verde (Estación 1193 La Gándara, Estación 1201 Ramales y Estación 1196 Coterillo), así como el resto de estaciones de Cantabria, que registran un nivel verde generalizado.

En cuanto a las mareas, se contempla una Pleamar a las 03.18 horas de coeficiente de 72.

La cuenca del Asón ha llegado este sábado a cotas de 3,90 y no se ha desbordado gracias a las obras acometidas en los últimos meses por el Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento de Ampuero, ha destacado el Ejecutivo en nota de prensa.

Sin embargo, ha puntualizado que esta situación puede cambiar, dado que la Agencia Estatal de Meteorología (AENET) ha anunciado que el lunes vuelve de nuevo a registrarse una situación "compleja".

Aunque las cuencas de los ríos mantienen la normalidad, se mantiene la vigilancia y seguimiento de las mismas por parte de los técnicos del Gobierno.

La AEMET activó para este viernes y sábado en Cantabria diversos avisos por fenómenos meteorológicos adversos. En concreto, por oleaje, nieve, viento y lluvia, todos ya sin vigencia.

INCIDENCIAS POR EL VIENTO

Por otra parte, el Centro de Atención a Emergencias 112 ha gestionado, entre las 7.00 horas y las 19.00 horas de hoy, un total de 355 llamadas, de las que 84 han estado relacionadas con incidencias derivadas del viento, 6 por lluvias y 27 por nevadas.

La mayoría de los incidentes han sido provocados por el viento, que han afectado tanto a zonas del litoral como del interior y han estado relacionados con daños causados por caída de árboles y desplazamiento o desperfectos en mobiliario urbano y señalética.

Durante la jornada, se han incrementado las incidencias por las nevadas, en concreto, las generadas por la presencia de nieve en la calzada y sus consecuencias en las carreteras, principalmente en las comarcas del interior y sur de la región.