El Gobierno desactiva el PLATERCANT tras las revisiones por el incendio de Ferroatlántica

Ferroatlántica. - EUROPA PRESS

CAMARGO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha desactivado a las 13.00 horas de este martes el Plan de Emergencias Territorial (PLATERCANT), que puso en marcha el lunes por la tarde por el incendio declarado en la planta de Ferroatlántica (Boo de Guarnizo), tras las revisiones preventivas en la instalación afectada.

El fuego se produjo sobre las 19.00 horas en un depósito de aceite con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador de la factoría y se dio por extinguido sobre las 00.40 horas, si bien el Ejecutivo autonómico mantenía activo la situación 1 del PLATERCANT hasta que, durante esta jornada, se realizaran las revisiones oportunas a la planta.

La escalada de la preemergencia declarada inicialmente a la situación 1 de plan se ha debido a cuestiones "exclusivamente técnicas de coordinación", ante la numerosa movilización de medios, ha indicado el Ejecutivo.

Así, se han movilizado cuatro parques de bomberos --Camargo, Santander, Torrelavega y autonómico de Los Corrales de Buelna--, 061, Cruz Roja, Guardia Civil, el servicio de drones del Gobierno y técnicos de la dirección general de Protección Civil, que dirigieron el Puesto de Mando Avanzado (PMA) montado en la factoría para coordinar las actuaciones a desarrollar y los recursos necesarios en la intervención.