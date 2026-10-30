El Gobierno, en desacuerdo con el balance del PRC sobre el pacto presupuestario: "Las cifras no son esas"

Archivo - El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha mostrado su desacuerdo con el balance realizado por PRC sobre el grado de cumplimiento del pacto presupuestario de 2026, en el que se considera incumplidas por ahora casi el 70% de las actuaciones acordadas. "Las cifras no son esas", ha asegurado el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, que cree que "ahora no tocan esas pantomimas".

A preguntas de la prensa, ha señalado que en la reunión mantenida esta semana por la comisión de seguimiento del pacto, le dio la "sensación" de que los tres independientes designados por el PRC (José Villaverde, María Terán y Fernando Saldaña) acudieron ya con el informe "ya hecho".

Agüeros, que fue uno de los miembros designados por el PP para esta comisión, ha explicado que el encuentro celebrado el martes fue "súper cordial". En el mismo, se puso a los representantes del PRC ejemplos de cuestiones que, para el Gobierno, no son incumplimientos o al menos "no imputables" al Ejecutivo y en su informe esto "no lo han tenido en cuenta".

Como ejemplo, el consejero ha puesto una inversión en Luena para el agua, que el alcalde, el regionalista José Ángel Ruiz, ha rechazado.

"Primera pregunta ¿Esa actuación está cumplida, sí o no? No, no está hecha la inversión. Segundo: ¿ese incumplimiento es imputable al Gobierno o no si es el propio alcalde el que no quiere la obra?", ha cuestionado.

También se ha referido a la partida de 53.000 euros pactada con el PRC para la actividad del Consejo Económico y Social que fue incluida en el presupuesto.

Sin embargo, "no se pasa ningún gasto, es decir no se ha gastado nada, y lo consideran como un incumplimiento". "¿Nosotros no hemos cumplido pintando los 53.000 euros en la partida, ¿sí o no? Si no se nos pasa gasto y no se ha gastado, eso es un incumplimiento?", ha aseverado.

Por otra parte, ha explicado que otra actuación pactada con los regionalistas es relativa a una depuradora en Viaña (Cabuérniga), que tiene el proyecto "preparado para licitar pero faltan unos permisos". "¿Eso es un incumplimiento, si el Ayuntamiento de turno no te pasa los permisos", ha continuado.

En cuanto a los 5 millones para incentivos industriales para Campoo y el Besaya, el consejero ha asegurado "que no hay demandas de ayudas" y cree que "hay que buscar otra fórmula mas atractiva a las empresas" para que se instalen allí.

Agüeros ha asegurado que está dispuesto a sentarse con "alguien que tenga poder para interpretar las partidas presupuestarias" y repasar "una por una". "Ya les digo yo que las cifras (de incumplimientos) no son esas", ha aseverado.

Además, ha apuntado que aún quedan dos meses de ejecución presupuestaria de unas cuentas que entró en vigor en mayo y "va a haber mucha mejora en esas cifras" de cumplimientos.

Agüeros ha realizado estas afirmaciones, cuestionado por los medios de comunicación, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el proyecto de Presupuestos para 2027 tras haberlo registrado en la Cámara para iniciar su tramitación.

Según el balance de cumplimiento presentado por el PRC el jueves, de las 131 actuaciones pactadas, solo 43 están cumplidas, lo que supone el 32,8%, y 88 pendientes aún (70 incumplidas y 18 en trámite), que significa el 67,2% del total.