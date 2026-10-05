El Gobierno desconoce la causa de las aves muertas en Suances, aunque descarta la calidad del agua

Archivo - Aparición de aves muertas en la ría de San Martín, en Suances - AYUNTAMIENTO DE SUANCES - Archivo

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha subrayado que el Gobierno desconoce la causa de las 44 aves muertas en la ría San Martín de Suances, aunque descarta que sea por la calidad del agua.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, tras ser cuestionado por este asunto por el Grupo Socialista, ha recordado que agentes de medio natural del Gobierno de Cantabria recogieron 28 patos azulones, 14 de gaviotas reidoras y dos ejemplares de tarros blancos.

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo mandó las aves a un laboratorio para analizar seis posibles causas: gripe aviar, enfermedad de Newcastle, fiebre del nilo, botulismo, salmonelosis y pasteurolosis.

Sin embargo, ha destacado que todas esas pruebas resultaron negativas, a excepción de la salmonela, que no explicaba, según los expertos, la mortalidad observada, y botulismo, que no se logró aislar "de forma concluyente".

"Por lo tanto, los resultados de los análisis de las aves muertas no son concluyentes sobre la causa de la enfermedad", ha matizado Media.

Además, el Gobierno pidió muestras de agua para descartar que se hubiera producido algún problema con la EDAR de Vueltra Ostrera y de la Ría San Martín, y que los controles han concluido que la calidad del agua es "óptima".

"Es una pena que a día de hoy no sepamos exactamente qué es lo que ha pasado, nos preocupa, y lo que hay que hacer es seguir prestando muchísima atención para que esto, en la medida de lo posible, no vuelva a suceder. Pero, a día de hoy, seguimos sin saber qué es lo que ha pasado, porque la calidad de las aguas, tal y como hemos visto, (...) no ha hecho que esas muertes se produjeran en el mes de agosto", ha concluido Media.