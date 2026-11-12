El Gobierno destaca la labor de Eva Amieva en la difusión de la música tradicional cántabra con su gira en Argentina

La cantante y compositora Eva Amieva - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha destacado el trabajo de la cantante y compositora cántabra Eva Amieva en favor de la conservación, actualización y difusión de la música tradicional de la región con motivo de su próxima gira por Córdoba (Argentina) y del lanzamiento de su nuevo sencillo, 'Desde Argentina'.

La artista iniciará el 17 de noviembre la gira 'Del latido a la raíz', una propuesta artística que llevará la música tradicional cántabra a este país latinoamericano donde ofrecerá una serie de mediante conciertos, actividades didácticas y encuentros con el público, ha informado el Gobierno.

La Consejería de Cultura ha valorado especialmente el trabajo y "talento" de Amieva para acercar la música de raíz a nuevas audiencias, combinando el respeto por este legado centenario con una interpretación más actual, que facilita su conocimiento y transmisión entre distintas generaciones.

La gira coincide con el estreno de 'Desde Argentina', un nuevo trabajo inspirado en la memoria de la emigración cántabra que, durante décadas, unió ambas orillas del Atlántico.

La canción, construida sobre raíces musicales montañesas y aires de milonga, evoca las historias de quienes partieron en busca de oportunidades sin perder el vínculo emocional con su tierra de origen.

Para la Consejería, proyectos como este contribuyen a poner en valor elementos singulares de la identidad cultural de Cantabria, al tiempo que proyectan una imagen actual de las tradiciones populares.

En este sentido, ha destacado el esfuerzo de la artista por recuperar y difundir repertorios, instrumentos y formas de interpretación vinculadas a la música tradicional, incorporando además una reflexión sobre el papel de las mujeres como transmisoras fundamentales de este patrimonio.

Durante su estancia en Córdoba, Eva Amieva ofrecerá varios conciertos, una masterclass sobre composición y producción musical y un concierto didáctico centrado en los instrumentos de percusión tradicionales y en el uso de utensilios domésticos como elementos musicales, una práctica profundamente vinculada a las tradiciones populares y a la memoria de muchas mujeres cántabras.

El Ejecutivo autonómico considera que iniciativas como 'Del latido a la raíz' fortalecen la presencia exterior de la cultura cántabra, favorecen el intercambio cultural y contribuyen a estrechar los lazos históricos que unen a Cantabria con Argentina.