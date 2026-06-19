El Gobierno destina 817.000 euros a la construcción del campo de regatas en el pantano del Ebro - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 817.000 euros al Ayuntamiento de Campoo de Yuso para financiar el proyecto de construcción del campo de regatas de La Población en el pantano del Ebro, una actuación "estratégica" para el desarrollo de los deportes náuticos y la dinamización de la comarca campurriana, a juicio del Ejecutivo.

La ayuda, consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, permitirá ejecutar las obras hasta el 31 de diciembre de 2027 y contribuirá a dotar a Cantabria de una instalación especializada destinada a la práctica y celebración de competiciones de remo y otras disciplinas vinculadas al medio acuático, ha informado el Gobierno.

La Dirección General de Deporte abonará la subvención en un único pago una vez formalizada la concesión y cumplidos los requisitos establecidos por la normativa de subvenciones.

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha destacado que esta inversión supone "un paso decisivo "para seguir mejorando la red de instalaciones deportivas y aprovechar el potencial del entorno del embalse del Ebro como espacio para la práctica deportiva y la organización de eventos.

"Con esta actuación reforzamos nuestro compromiso con el deporte como herramienta de desarrollo territorial, fomentando nuevas oportunidades para los municipios del medio rural y ampliando la oferta de instalaciones de calidad para deportistas y clubes de toda Cantabria", ha señalado.

Además, ha sostenido que el futuro campo de regatas permitirá convertir a Campoo de Yuso en "un referente" para las modalidades deportivas ligadas al agua.

"El embalse del Ebro reúne unas condiciones excepcionales para la práctica de deportes náuticos. La construcción de esta infraestructura nos permitirá atraer competiciones, concentraciones deportivas y actividad durante todo el año, generando un impacto positivo tanto en el ámbito deportivo como en el turístico y económico de la zona", ha afirmado.

La actuación subvencionada deberá destinarse exclusivamente a la ejecución del proyecto y las instalaciones resultantes tendrán que mantenerse para uso deportivo durante un periodo mínimo de cinco años.

Asimismo, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso asumirá la financiación de cualquier diferencia entre la cuantía concedida y el coste final de la actuación.