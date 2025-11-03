El Gobierno dice que cuando los intereses del Racing y el Ayuntamiento "estén alineados" impulsará el proyecto

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, recibe al presidente del Real Racing Club, Manolo Higuera. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad (PP), ha asegurado este lunes que, cuando los intereses del Real Racing Club y del Ayuntamiento de Santander "estén alineados", el Gobierno de Cantabria impulsará el proyecto de reforma y ampliación de los Campos de Sport del Sardinero "dentro de sus competencias y de sus posibilidades".

El titular de Deporte ha insistido, durante la sesión plenaria celebrada este lunes, que está "convencido" de que Racing y Consistorio "trabajarán codo con codo para buscar y encontrar la mejor solución para los intereses que defienden ambas instituciones".

Asimismo, ha explicado que, en "esta primera etapa", el papel que le corresponde al Ejecutivo regional es el de la "escucha atenta" hasta que "llegue el momento" en el que club y municipio estén alineados.

Martínez Abad ha reiterado que el proyecto elaborado por la consultora IDOM "todavía no se ha presentado a la Consejería y el Gobierno lo conoce muy someramente, a través de una primera versión que el presidente del Racing presentó a la presidenta Buruaga".

Sin embargo, a pesar de que no conocen los detalles, el Ejecutivo lo escuchará "con interés cuando dé el paso de presentarnos el proyecto".

Asimismo, ha asegurado que a la presidenta "le gustan los proyectos tractores que amplían y mejoran las instalaciones y los equipamientos públicos" y que, en este caso, "parece que se trata de un proyecto espectacular".

Más allá, ha insistido que el Gobierno "es consciente de la importancia que tiene" el Racing, quien es "nuestro mejor embajador a la hora de promocionar nuestras riquezas naturales, nuestras instalaciones turísticas o nuestra propia gastronomía".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Hernando, ha apuntado a la alcaldesa de Santander y también diputada regional, Gema Igual (PP), por rechazar la constitución de una mesa de trabajo para abordar el proyecto, y ha recomendado al consejero que la llame si el Gobierno quiere que el proyecto "salga adelante".

PRIMERA PIEDRA

Por otro lado, el consejero ha anunciado que durante este mes de noviembre se celebrará el acto de colocación de la primera piedra, en las instalaciones Nando Yosu, de dos graderíos idénticos, situados en la zona oeste de los campos 3 y 4, que suponen una inversión regional de 450.947 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Asimismo, Martínez Abada ha recordado que el calendario de actuaciones ha sido establecido con el club para que no impidan la utilización del campo por parte de los deportistas.

Por último, ha manifestado que el Gobierno de Cantabria "estará siempre acompañando, colaborando y haciendo las cosas fáciles al racinguismo, pero también estaremos siempre al lado del Ayuntamiento de Santander, de la ciudad y de sus intereses".