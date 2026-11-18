Archivo - Hospital de Laredo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Laredo está reduciendo ya progresivamente los tiempos de espera para la realización de colonoscopias a pacientes del programa de cribado de cáncer colorrectal, que actualmente se sitúa en una media de 84,8 días.

Así lo ha asegurado este miércoles el Gobierno de Cantabria (PP), un día después de que el PSOE denunciara tiempos de espera de "hasta siete meses" para realizarse una colonoscopia en dicho centro después de un positivo en un cribado.

El Ejecutivo ha explicado en un comunicado que para acelerar la reducción de los tiempos de espera, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha incorporado recientemente un nuevo especialista, una medida que ha permitido completar la plantilla de facultativos de este servicio y reforzar su capacidad para realizar estas exploraciones diagnósticas.

No obstante, ha afirmado que los tiempos de espera "ya muestran una evolución favorable", con una disminución progresiva de la demora media en los últimos meses, hasta una media de 84,8 días.

Según el Gobierno, esta tendencia se verá reforzada con la incorporación del nuevo especialista, que permitirá incrementar la actividad asistencial y avanzar con mayor rapidez en la realización de las pruebas pendientes.

"El objetivo del Hospital de Laredo es minimizar al máximo las demoras y evitar retrasos en estas exploraciones, dada la importancia del cribado para la detección precoz del cáncer colorrectal", ha asegurado el Gobierno, que ha subrayado que el centro hospitalario mantiene la reducción de estas demoras como "una prioridad asistencial" y continuará adoptando las medidas organizativas y de refuerzo de personal necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del Servicio de Digestivo y asegurar el adecuado desarrollo del programa de cribado.