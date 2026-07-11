El Gobierno elabora una guía sobre los derechos de los usuarios en las reservas de los alojamientos turísticos rurales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha elaborado una guía sobre los derechos de usuarios y consumidores a la hora de realizar reservas en establecimientos turísticos ubicados en el medio rural.

Los mismos están regulados por el Decreto 83/2010, de 25 de noviembre, que establece las distintas modalidades de establecimientos, sus requisitos mínimos y las condiciones que deben cumplir para desarrollar su actividad.

Los alojamientos turísticos ubicados en el medio rural de la región abarcan desde posadas a viviendas rurales, sin olvidar casonas y pequeños hoteles rurales.

En todos ellos, la Dirección General aconseja a usuarios y consumidores que, antes de realizar una reserva, conozcan sus derechos y algunas recomendaciones para evitar incidencias.

Así, con carácter previo a formalizar la contratación, el establecimiento debe facilitar información clara, veraz y suficiente sobre el precio total de la estancia, incluidos impuestos y posibles suplementos; las características del alojamiento y de sus servicios; las condiciones de reserva, modificación y cancelación; los horarios de entrada y salida, y la disponibilidad de servicios complementarios, como desayuno, aparcamiento, conexión wifi o admisión de animales.

Por todo ello, ha remarcado en un comunicado, que es importante conservar toda la información publicitaria, capturas de pantalla, correos electrónicos o mensajes relacionados con la reserva, ya que la publicidad forma parte de las condiciones ofertadas y puede exigirse su cumplimiento.

DIFERENTES MODALIDADES DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

El Ejecutivo autonómico ha incidido además que la normativa autonómica distingue diferentes modalidades de alojamiento turístico en el medio rural.

Ha detallado que viviendas rurales son alojamientos ubicados en entornos rurales que pueden alquilarse íntegramente o en distintas unidades de alojamiento y su capacidad máxima no puede superar las 20 plazas; posadas, que se ubican habitualmente en edificios tradicionales representativos de la arquitectura rural cántabra y ofrecen alojamiento por habitaciones, además de otros servicios complementarios; y palacios y casonas, que son establecimientos situados en inmuebles de especial valor histórico o arquitectónico, adaptados para uso turístico respetando sus características patrimoniales.

Todos ellos, como ha insistido la Dirección General de Comercio y Comercio, deben estar inscritos y cumplir los requisitos establecidos por la normativa turística de Cantabria.

Asimismo, con independencia de su categoría, los establecimientos deben mantenerse en adecuadas condiciones de limpieza, conservación, seguridad e higiene, y deben disponer de los suministros y equipamientos necesarios para garantizar una estancia confortable y segura, de acuerdo con la normativa aplicable.

Si el alojamiento dispone de cocina para uso de las personas huéspedes, esta deberá encontrarse equipada conforme a las condiciones anunciadas en la oferta o publicidad.

RESERVA

Antes de efectuar cualquier pago, conviene revisar detenidamente las condiciones de cancelación, ya que las políticas pueden variar según el establecimiento y el canal utilizado para realizar la reserva.

Por ello, es recomendable leer las condiciones generales antes de confirmar la contratación; solicitar justificante de la reserva y del pago efectuado; comprobar si existen gastos de cancelación o penalizaciones, y verificar los plazos para modificar o anular la estancia.

Cuando la contratación se realiza a distancia (Internet o teléfono), las condiciones deben mostrarse de forma clara antes de finalizar la compra.

Al finalizar la estancia, los consumidores tienen derecho a recibir factura o justificante del servicio contratado. En ella deben figurar, entre otros aspectos, la identificación del establecimiento; las fechas de estancia; los servicios prestados, y el importe abonado y conceptos facturados.

En este punto, el Gobierno recomienda conservar esta documentación por si fuera necesario presentar una reclamación posterior.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso de las personas con discapacidad, tienen derecho a recibir información veraz sobre las condiciones de accesibilidad del alojamiento.

Si el establecimiento anuncia habitaciones o instalaciones adaptadas, estas deben cumplir los requisitos legalmente exigibles, y los perros de asistencia debidamente acreditados tienen garantizado su acceso conforme a la normativa vigente.

Por lo tanto, antes de realizar la reserva, es recomendable comprobar las condiciones de cancelación; guardar toda la documentación de la reserva; verificar los servicios incluidos en el precio; asegurarse de que el alojamiento está legalmente registrado, y solicitar factura al finalizar tu estancia.