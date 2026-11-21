La consejera de Cultura y la directora del Festival de Cine de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Tamara González, ha mantenido un encuentro de trabajo con la directora del Festival de Cine de Santander (FCS), Julia Olmo, para analizar el desarrollo de la última edición del certamen y abordar las líneas de colaboración que permitirán consolidar su crecimiento y proyección en los próximos años.

Durante la reunión, ambas han destacado la estrecha colaboración que la Consejería mantiene con el Festival desde sus inicios, un respaldo que ha contribuido a consolidar esta cita como uno de los referentes culturales del calendario regional, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

Han mostrado su disposición a seguir trabajando de forma conjunta para consolidar el crecimiento del FCS y fortalecer su papel como plataforma de promoción del talento audiovisual y como punto de encuentro para la cultura y la industria cinematográfica.

Asimismo, tanto la consejera como la directora del Festival han coincidido en la necesidad de continuar fortaleciendo el arraigo del evento en Cantabria, manteniendo el equilibrio entre su vocación internacional y su vinculación con el tejido cultural de la comunidad.

Entre los objetivos compartidos, figura ampliar la implicación de entidades, colectivos y agentes culturales de la región para favorecer una mayor participación y presencia territorial.

González ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con aquellos proyectos culturales que contribuyen a enriquecer la oferta cultural de la región, fomentar la creación artística y proyectar su imagen dentro y fuera de sus fronteras.

Por su parte, Olmo le ha trasladado el balance "muy positivo" de la última edición del festival. Al respecto, ha subrayado el esfuerzo realizado para seguir impulsando el talento local sin renunciar a la presencia de creadores y producciones nacionales e internacionales, al tiempo que ha destacado la importancia de seguir generando espacios de encuentro entre profesionales de distintos ámbitos y procedencias, y favorecer así el intercambio de experiencias y oportunidades.

Asimismo, ha señalado que una de las prioridades de la organización es seguir construyendo alianzas que permitan ampliar el alcance de la iniciativa y reforzar su dimensión cultural y social.

Prueba de ello, ha señalado, es la incorporación durante la última edición de nuevas sedes colaboradoras, como el Cine Los Ángeles y la Fábrica de Creación, "una apuesta orientada a acercar el festival a nuevos públicos y generar sinergias con distintos espacios culturales".