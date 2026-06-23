El Gobierno fija unos servicios mínimos por la huelga de basuras en 18 municipios del occidente cántabro

Huelga basuras Oxital. - CCOO

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) los servicios mínimos por la huelga indefinida que ha arrancado el lunes en la empresa Oxital en la comarca occidental, que presta el servicio de recogida de basuras en 18 municipios de la zona.

La huelga arrancó este lunes a las 00.00 horas con un seguimiento del 100%, según informó CCOO, y afecta a todos los trabajadores de la compañía en esa zona, más de una veintena.

Entre los municipios afectados figuran Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Cabuérniga o Mazcuerras.

Los servicios mínimos, para los que no ha existido consenso, han sido publicados el lunes en una edición extraordinaria del BOC y con ellos se pretende garantizar "la atención integral y permanente" de este servicio "esencial" y procurar que "el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables", ha indicado el Ejecutivo en la propia orden.