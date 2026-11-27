Archivo - El Gobierno financia 85 becas de posgrado para impulsar la cualificación y el acceso al empleo de personas en paro - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado una subvención nominativa de 224.740 euros a la Universidad de Cantabria (UC) destinada a financiar 85 becas para programas de formación de posgrado dirigidas a desempleados inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo, con lo que pretende mejorar su cualificación profesional y favorecer su incorporación al mercado laboral.

La medida permitirá financiar las becas para cursar títulos propios de posgrado de la UC, incluyendo másteres, diplomas universitarios de especialización, cursos de formación permanente y microcredenciales vinculadas a ámbitos con alta demanda profesional.

La oferta formativa contempla especialidades relacionadas con la ingeniería, la construcción, la logística, el comercio internacional, la tributación, la gestión empresarial, las energías renovables, la economía circular, la mediación y gestión de conflictos, el derecho de familia, el consumo o la dirección de servicios sanitarios, entre otras materias.

Las becas estarán dirigidas a personas que se encuentren en situación de desempleo y figuren inscritas como demandantes de empleo o solicitantes de servicios en el Servicio Cántabro de Empleo, además de cumplir los requisitos de acceso establecidos por la Universidad de Cantabria.

La selección del alumnado se realizará atendiendo a criterios académicos y profesionales, valorando la formación previa, la experiencia y la adecuación del perfil de cada candidato a la especialización elegida, con el objetivo de maximizar las posibilidades de inserción laboral tras la finalización de los estudios.

Esta actuación forma parte de la apuesta del Ejecutivo autonómico por la formación permanente y la adaptación del capital humano a las nuevas necesidades productivas, facilitando el acceso a estudios universitarios especializados para personas desempleadas y mejorando su competitividad en un mercado laboral cada vez más exigente.

Con esta línea de colaboración entre el Servicio Cántabro de Empleo y la Universidad de Cantabria, el Gobierno busca reforzar la conexión entre formación avanzada y empleo, facilitando la adquisición de competencias altamente demandadas por las empresas y favoreciendo nuevas oportunidades profesionales para la ciudadanía.