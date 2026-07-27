El Gobierno impulsa 19 proyectos de dinamización rural del GAL Saja Nansa que supondrán 2,6 millones de inversión

El Gobierno impulsa 19 proyectos de dinamización rural gestionados por el GAL Saja Nansa que supondrán 2,6 millones - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha impulsado 19 proyectos de dinamización rural gestionados por el Grupo de Acción Local (GAL) Saja Nansa, en el marco del programa LEADER, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ejecutivo autonómico, que supondrá una inversión total de 2,6 millones de euros y una ayuda pública de 1,3 millones

Durante la firma de los contratos, celebrada en las antiguas escuelas de Roiz, en Valdáliga, la consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de este tipo de ayudas para dinamizar la economía, fomentar el emprendimiento y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Susinos ha destacado la variedad de los proyectos que se han firmado este lunes pero que tienen un denominador común, que se desarrollan en los pueblos. "Y eso es algo fundamental porque animan a la gente a quedarse a vivir en los pueblos, dinamizándolos, ofreciendo unos servicios variados e importantes, generando empleo y economía y manteniendo con vida al territorio".

Los nuevos proyectos, enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP), reflejan una importante diversificación económica del territorio y fomentan actividades vinculadas a los servicios, el comercio de proximidad, el bienestar personal, la actividad ganadera, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la artesanía.

En concreto, se ha financiado 'Posada Espinaflor' que pretende crear y gestionar una posada rural, con su corralada y jardín en el pueblo de La Lastra. Ofrecerá alojamiento con desayuno, comidas y cenas, así como zona para realizar eventos culturales en la planta baja y en el jardín

También, la ampliación del número de plazas del parque y albergue 'Cabuerniaventura' y la creación de una cocina, y un proyecto de modernización de explotación agrícola en San Vicente de la Barquera en beneficio del promotor Hermanos Lavín.

En el marco de las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas, las ayudas de la Consejería han permitido la puesta en marcha del negocio 'Momamá', de Rocío Miguel López, cuya actividad se centrará en la creación de productos hechos a mano, con un enfoque en la costura y la personalización

Además, se ha subvencionado la puesta en marcha de una academia de formación, en formato presencial y online, y de consultoría en Herrerías; la ampliación y modernización de la empresa 'Jardines El Rosal' en Val de San Vicente, que realiza actividades de jardinero como cultivo, cuidado y mantenimiento de plantas; una inversión en maquinaria para la mejora productiva de una empresa en Alfoz de Lloredo; y el proyecto de La Lautaria de Cóbreces, en Alfoz de Lloredo, un complejo experiencial enfocado a la celebración de eventos, con un doble enfoque dentro del concepto Lactaria Experience.

El Gobierno también ha otorgado ayuda para reforzar el equipamiento de la Sociedad Deportiva Textil Escudo, una de las entidades deportivas más longevas y emblemáticas de la comarca, con 98 años de historia.

En materia de ayudas a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas, el Gobierno regional ha financiado en Valdáliga y Cabezón de la Sal sendos proyectos dirigidos a empresas que gestionan segundas residencias y alojamientos.

Otro de los proyectos es la mejora de infraestructuras municipales, por parte del Ayuntamiento de Ruiloba, para la mejora y seguridad en las instalaciones deportivas y de ocio en el entorno del Colegio Público Santiago Galas Arce.

En Cabuérniga, se ha apoyado la creación del estudio rural Las Zapateras, un espacio de producción, educación e investigación musical dirigido por la cantante y pedagoga Irene Atienza y el músico, productor y pedagogo Yoel Molina, mientras que en Cabezón de la Sal se ha respaldado el proyecto 'Equilibrio Nutricional Online', del promotor Diego Moncada.

También en Cabezón de la Sal se ha financiado el proyecto 'On Clinic Health', de la promotora Clara Díaz, consistente en la incorporación de equipamiento especializado en fisioterapia y entrenamiento en salud; y en San Vicente de la Barquera, un proyecto de carpintería del promotor Robi Hugo de Croix, especializado en la camperización de furgonetas y campers, así como en la fabricación de muebles a medida para furgonetas de trabajo y vehículos profesionales.

Los fondos de la Consejería que gestiona el GAL Saja-Nansa también beneficiarán al proyecto de rehabilitación de Villa Magnolia, una antigua casa parroquial ubicada en el centro histórico de San Vicente de la Barquera, sin uso desde hace más de cuatro años, para su transformación en un albergue singular de carácter social, cultural y patrimonial.

El Ayuntamiento de Mazcuerras recibirá fondos para crear un espacio de juegos infantiles en Herrera de Ibio, y el de Valdáliga, para la adquisición de suministros de servicios esenciales como los accesos a los núcleos de población o el suministro de agua potable.

Los emprendedores también han tomado la palabra y han valorado de manera muy positiva este tipo de ayudas, sin las cuales, muchos de estos proyectos no podrían salir adelante.

En el acto también han estado presentes, entre otros, el presidente del GAL Saja-Nansa y alcalde de Mazcuerras, Javier Camino, acompañado de los miembros de su junta directiva, y otros alcaldes de la zona, como el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, quien ha actuado de anfitrión del municipio donde se ha celebrado la firma de contratos.