El Gobierno impulsa 42 proyectos de economía azul gestionados por el Grupo de Acción Costera Oriental - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria (GAC Oriental), en colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural y los promotores, ha presentado este martes los 42 proyectos en marcha en el ámbito de la economía azul durante los dos primeros años del periodo FEMPA (junio 2024-junio 2026), que tienen como objetivo revalorizar los productos pesqueros y hacer más competitiva la actividad extractiva mediante la modernización de instalaciones, al tiempo que avanzan en la transición energética y en un mejor aprovechamiento de los recursos marinos y medioambientales.

Las actuaciones se desarrollan en los municipios de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña, dentro de las convocatorias abiertas gestionadas por el GAC Oriental para fomentar inversiones vinculadas a la economía azul y al desarrollo sostenible del territorio, a través de un convenio de colaboración entre el GAC Oriental y la Consejería en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), dotado con 3,15 millones de euros para el periodo 2024-2029, de los que 2,48 millones se destinan directamente a ayudas a proyectos.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que gracias a estos proyectos "se consigue mantener el empleo, con 138 puestos de trabajo consolidados, y además se crean 17 nuevos empleos, al tiempo que se impulsan nuevas iniciativas empresariales".

Por otro lado, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con este tipo de iniciativas, asegurando que se va a seguir prestando "apoyo institucional y, sobre todo, apoyo económico".

En este contexto, ha recordado que el último convenio firmado en el ámbito pesquero supera los 3,15 millones de euros, de los cuales casi 2,5 millones se destinan directamente a proyectos como los presentados.

La consejera ha informado también de que el director general de Pesca, Paulino San Emeterio, se encuentra actualmente trabajando en la captación de fondos europeos, con el objetivo de "seguir trayendo recursos que permitan dar continuidad a estas actuaciones" pues, en esta materia, ha mostrado su preocupación por el futuro marco financiero europeo y la posible reducción de hasta un 70% en los fondos destinados a este tipo de programas, una situación que ha calificado de "inaceptable" y sobre la que el Gobierno regional seguirá trabajando para defender los intereses de Cantabria, ha asegurado.

"Estos fondos son vitales para dinamizar el territorio, generar oportunidades, fomentar la innovación, crear empleo, fortalecer el tejido económico y preservar el patrimonio marítimo-pesquero, además de impulsar la economía azul", ha subrayado.

En su opinión, los datos "evidencian que la economía azul no es solo una estrategia, sino una realidad que está generando empleo, dinamismo económico y oportunidades en nuestras zonas costeras".

Según ha concretado Susinos, a nivel autonómico, los dos Grupos de Acción Costera (oriental y occidental) cuentan con una financiación global de 4,5 millones de euros, de los cuales 3,54 millones están destinados a proyectos. Hasta la fecha, se han aprobado 61 proyectos en Cantabria, de los que 42 corresponden al GAC Oriental y 19 al Occidental.

Durante el acto, la consejera ha estado acompañada, entre otras autoridades por el presidente del GAC Oriental y alcalde de Colindres, Javier Incera; el alcalde de Laredo, Miguel González; el vicepresidente del GAC y presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, Sergio Valle, así como el Roberto Gutiérrez Alquegui, Gerente en Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria.

LOS PROYECTOS

Los proyectos pretenden hacer más competitiva la actividad extractiva mediante la modernización de instalaciones, avanzar en la transición energética y en un mejor aprovechamiento de los recursos marinos y medioambientales.

Todo ello se combina con el impulso a la innovación, la digitalización y la diversificación económica, favoreciendo la generación de sinergias entre sectores como el turismo, la gastronomía, la producción agroalimentaria local y el patrimonio cultural marinero, en el marco de una economía azul circular.

En algunos destaca el 'compact blue', que ha sido promovido por el grupo de acción costera, que, además, ha sido galardonado como mejor buena práctica de toda España, con el fin de reducir los residuos que se generan en los barcos.