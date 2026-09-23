Gobierno inicia la tramitación de 'CANTABRIA ALQUILA', el nuevo programa para aumentar la oferta de vivienda en alquiler

Archivo - Viviendas, pisos en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este miércoles la consulta pública previa del futuro decreto por el que se creará y regulará el programa 'CANTABRIA ALQUILA', una nueva iniciativa que sustituirá al actual programa Moviva y que tiene como objetivo incrementar la oferta de viviendas en alquiler mediante la movilización de aquellas actualmente vacías o fuera del mercado residencial.

La futura norma nace para dar respuesta a uno de los principales desafíos que afronta Cantabria en materia de vivienda: el desequilibrio existente entre una demanda cada vez mayor de alquiler y una oferta insuficiente para atender las necesidades de los ciudadanos, ha indicado el Gobierno. Al mismo tiempo, existe un importante número de viviendas que, encontrándose en condiciones de ser habitadas o pudiendo alcanzar dichas condiciones mediante actuaciones de adecuación, permanecen fuera del mercado del alquiler.

Con 'CANTABRIA ALQUILA', el Ejecutivo autonómico apuesta por una estrategia basada en la colaboración con los propietarios para favorecer la incorporación voluntaria de estas viviendas al mercado. El objetivo es generar confianza, reforzar la seguridad jurídica y ofrecer mecanismos que reduzcan las incertidumbres asociadas al arrendamiento, facilitando así que un mayor número de inmuebles puedan ponerse a disposición de quienes buscan una vivienda.

El programa contemplará medidas dirigidas a favorecer la adecuada conservación de las viviendas, facilitar actuaciones de habitabilidad, accesibilidad o mejora cuando resulten necesarias y establecer mecanismos de intermediación y gestión que aporten estabilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha destacado que "el principal problema" de acceso a la vivienda en Cantabria es la falta de oferta "y este Gobierno está decidido a actuar".

"Con 'CANTABRIA ALQUILA' ponemos en marcha un instrumento moderno, ambicioso y orientado a resultados para incorporar más viviendas al mercado del alquiler y aumentar las oportunidades de acceso a la vivienda para los cántabros", ha expresado.

"Durante demasiado tiempo algunos han señalado al propietario como parte del problema, cuando la realidad es que debe formar parte de la solución. Si queremos más viviendas en alquiler tenemos que ofrecer seguridad jurídica, confianza y garantías. Los propietarios no pueden ser tratados como sospechosos ni como adversarios; deben ser aliados fundamentales para incrementar la oferta de vivienda disponible", ha afirmado.

En este sentido, Media ha asegurado que el Gobierno de Buruaga "cree firmemente que es posible compatibilizar el derecho de propiedad con el derecho de acceso a una vivienda" y su "obligación" es encontrar fórmulas que permitan proteger ambos, generando un marco de estabilidad que beneficie a propietarios, inquilinos y al conjunto de la sociedad. "Sólo aumentando la oferta podremos dar una respuesta eficaz y duradera al problema de acceso a la vivienda", ha enfatizado.

El titular de Vivienda ha defendido además que, frente a quienes apuestan por el intervencionismo, las restricciones y la confrontación, Cantabria lo hace por "incentivar, colaborar y generar confianza". "La mejor política de vivienda es aquella que consigue que haya más viviendas disponibles para los ciudadanos, y ese es precisamente el objetivo de CANTABRIA ALQUILA", ha asegurado.

Además, ha subrayado que este nuevo programa supone "una evolución sustancial" respecto a los instrumentos existentes hasta ahora y se enmarca en la estrategia del Gobierno de Cantabria para aprovechar de forma eficiente el parque residencial, movilizar viviendas desocupadas y facilitar el acceso a una vivienda en alquiler en condiciones asequibles y estables.

10 DÍAS HÁBILES PARA RECABAR APORTACIONES

La publicación de la consulta pública previa abre ahora un período de diez días hábiles para que ciudadanos, profesionales, entidades y organizaciones puedan presentar sus opiniones y aportaciones sobre el futuro decreto, contribuyendo así a la elaboración de una norma llamada a convertirse en una herramienta fundamental de las políticas de vivienda del Ejecutivo autonómico.