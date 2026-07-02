El Gobierno invertirá 600.000 euros en la renovación de la red de abastecimiento de Berria

Archivo - Playa de Berria, en Santoña.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA - Archivo

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente invertirá cerca de 600.000 euros en la renovación de la red de abastecimiento de agua de la zona de Berria, en el municipio de Santoña.

Tal y como ha explicado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, la redacción del proyecto estará finalizada a lo largo de este mes de julio, lo que permitirá licitar posteriormente las obras.

Además, Media ha valorado muy positivamente esta actuación, al considerar que permitirá dar respuesta al importante crecimiento que ha experimentado la zona de Berria en los últimos años, con la construcción de nuevos edificios y viviendas que han incrementado la demanda de agua potable.

En este sentido, ha destacado que la renovación de la actual red de fibrocemento, ya obsoleta y con frecuentes averías, contribuirá a mejorar la calidad del servicio y a garantizar un abastecimiento más seguro y eficiente para los vecinos.

Este ha sido uno de los proyectos que el titular de Fomento ha tratado con el alcalde del municipio, Jesús Gullart, con el que ha abordado, además, las obras de renovación de la red de saneamiento y acometida de la calle Prim, un proyecto que actualmente está redactando este Ayuntamiento y que contará con una inversión autonómica de 37.000 euros, ha informado el Gobierno.

En concreto, la actuación se centrará en la ejecución de un nuevo colector de saneamiento con una pendiente adecuada que permita evacuar el caudal de agua residual con suficiente capacidad, así como la renovación de los pozos de registro y las acometidas domiciliarias.

Respecto al Plan de Inversiones Municipales, el consejero ha recordado que Santoña recibirá una subvención de 425.000 euros con la que financiará el proyecto de urbanización de la plaza de La Paloma. Los trabajos, que contarán con un presupuesto total de 536.000 euros, tendrán un plazo de ejecución de 5 meses y se desarrollarán sobre una superficie de 3.400 metros cuadrados.

Por su parte, el regidor municipal ha mostrado su satisfacción por la próxima ejecución de estos proyectos "que mejorarán la vida de sus vecinos".