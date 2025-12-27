El Gobierno invierte 600.000 euros para mejorar la accesibilidad de San Sebastián de Garabandal

Archivo - A licitación en 600.000 euros obras en el acceso a San Sebastián de Garabandal y el vial de subida a Los Pinos - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado el proyecto de acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal y la ampliación de la subida a Los Pinos, con una inversión cercana a los 600.000 euros y plazo de ejecución de seis meses, para mejorar la accesibilidad y seguridad de la localidad.

Se trata de un compromiso adquirido por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante su visita al municipio el pasado verano, para dar respuesta a esta demanda del ayuntamiento y de los vecinos de San Sebastián de Garabandal, un núcleo que recibe turistas y vehículos, lo que a veces provoca problemas de acceso.

"Ahora este pueblo estará mejor preparado para recibir a sus visitantes y sus vecinos disfrutarán de un entorno más cómodo, más seguro y mejor", ha señalado la presidenta.

"Somos un Gobierno que cumple sus compromisos y que cree en la cohesión social y la vertebración territorial como elementos claves para la igualdad de oportunidades. Aspiramos a mejorar la vida de todos los cántabros vivan donde vivan, ya sea en las ciudades o en los pueblos, para que todos tengan acceso a unos servicios mejores y a las mejoras instalaciones e infraestructuras", ha asegurado Buruaga.

El proyecto prevé la ampliación del vial de acceso a Los Pinos, que discurre por el sureste y el acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal para lo que se ordenarán los espacios con el uso de diferentes pavimentos: aglomerado para el vial, hormigón impreso para las zonas peatonales y adoquín de granito que conecta con la trama del pueblo existente. Además, se creará un espacio de gradas.