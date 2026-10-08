El Gobierno licita por cerca de 1,5 millones de euros la construcción de seis naves industriales en Val de San Vicente

Infografía de las seis naves nido que están previstas construir en Val de San Vicente - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), ha sacado a licitación por 1,48 millones de euros (IVA incluido) las obras de construcción de seis naves industriales modulares en el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) AIEP nº 10 de Val de San Vicente.

El objetivo de esta medida es favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales y dinamizar el desarrollo industrial de la zona occidental de la comunidad autónoma, ha informado el Gobierno.

La actuación contempla la ejecución de las primeras edificaciones del área industrial, concebidas como naves nido, espacios de dimensiones adaptadas a las necesidades de diferentes sectores productivos que permitirán a las empresas iniciar o desarrollar su actividad.

Las obras se desarrollarán en una parcela del PSIR que cuenta con una superficie de 3.314 metros cuadrados, y permitirán dotar al área de seis naves independientes, de planta rectangular y una superficie construida ligeramente inferior a los 300 metros cuadrados cada una. El plazo de ejecución será de cinco meses.

El diseño busca optimizar el aprovechamiento urbanístico de la parcela y ofrecer espacios versátiles, capaces de adaptarse a diferentes actividades económicas y a las futuras necesidades de crecimiento de las empresas que se instalen en ellas.

Cada una de las seis naves tendrá unas dimensiones de 24,5 metros de largo por 12 metros de ancho, con una altura libre superior a los 7,4 metros en su punto más bajo. Además, su configuración estructural permitirá la posibilidad de incorporar entreplantas en el futuro, hasta alcanzar la edificabilidad máxima autorizada, lo que facilitará la ampliación de los espacios disponibles en función de la evolución de las actividades empresariales.

Las edificaciones contarán con estructura y cerramientos prefabricados de hormigón armado, combinados con carpintería metálica y paneles exteriores.

El proyecto contempla asimismo la incorporación de iluminación y ventilación natural, así como puertas de acceso de grandes dimensiones que integrarán accesos peatonales. Todas las naves estarán dotadas de las correspondientes acometidas de suministro eléctrico, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y pluviales y telecomunicaciones, de manera que dispongan de las infraestructuras básicas necesarias para el desarrollo de actividades industriales.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de noviembre, exclusivamente por medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación se enmarca en el desarrollo de la primera fase del PSIR AIEP nº 10 de Val de San Vicente, promovida por SICAN para ampliar la disponibilidad de suelo destinado a actividades económicas en esta zona de Cantabria.