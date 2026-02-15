El Gobierno licita la redacción del proyecto para construir seis viviendas de sustitución en Argoños

Archivo - Media en una visita a Argoños.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha licitado la redacción del proyecto para la construcción de seis viviendas de sustitución para los propietarios de la urbanización La Llana II, en Argoños, afectados por sentencia de derribo después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El presupuesto de licitación es de 131.886 euros y representa "el primer paso" que da el Ejecutivo para cumplir esta sentencia del TS, que en mayo confirmó el derribo de 120 viviendas en este municipio.

En nota de prensa, el Ejecutivo ha destacado que con ello da cumplimiento a su compromiso para seguir avanzando para dar una solución a todos los afectados, a través de la construcción de viviendas de sustitución o del pago de indemnizaciones.

Además de esta licitación, incluida entre los acuerdos adoptados en la reunión del Comité del Fondo de Derribos, también se ha autorizado la modificación del proyecto para la construcción en superficie de los aparcamientos de las 15 viviendas de sustitución que se están construyendo en Escalante y que está previsto que estén terminadas en diciembre de este 2026.

Esta modificación, cuenta con un presupuesto de adjudicación de más de 2,5 millones de euros, cifra que supone una disminución de 33.595,88 euros en relación con el presupuesto inicial, ha remarcado el Gobierno.

A fecha del 31 de diciembre de 2025, el Fondo de Derribos cuenta con un remanente de más de 13 millones de euros para hacer frente a todos los gastos que se generen en relación con las personas afectadas por sentencias de derribo.

En este 2026 está previsto llevar a cabo una inversión de 7,7 millones de euros en distintas actuaciones.