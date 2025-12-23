El Gobierno mantiene en 2026 la gratuidad de los Cercanías en Cantabria y Asturias

Archivo - Algunos de los nuevos trenes de ancho métrico de Renfe, en CAF, a 26 de febrero de 2024, en Beasain, Gipuzkoa, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España mantendrá en 2026 la gratuidad de los trenes de Cercanías en Cantabria y Asturias, tal y como se comprometió la administración central con ambos ejecutivos autonómicos hasta la llegada a estas comunidades de los nuevos convoyes, tras el problema de medidas de los diseñados con anterioridad.

Así se desprende del real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministro por el que se prorrogan todos los descuentos al transporte vigentes este año y se crea un nuevo abono único para Cercanías y Media Distancia y autobuses de largo recorrido, medidas que tendrán un coste de 1.371 millones de euros.

Junto a ambas, se mantendrán las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios con singularidades, como Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre, o la gratuidad de las Cercanías en Cantabria y Asturias.

De esta forma, el Ministerio de Transportes mantiene el acuerdo alcanzado con Cantabria y Asturias en febrero de 2023, tras el escándalo de los errores en la fabricación de los nuevos convoyes para ambas comunidades, que motivó la bonificación del servicio hasta que se entregue la nueva flota de trenes.

Se empezaron a fabricar en febrero de 2024 en las instalaciones de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril) en Beasain, en Guipúzcoa, y en su última visita a Cantabria, hace tres meses, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, no confirmó ni desmintió que dicha fabricación se haya trasladado a Zaragoza.

Sí aseguró que los primeros nuevos convoyes de Cercanías comprometidos estarán para ser homologados en 2026, cuando al iniciarse su construcción en la planta vasca el compromiso y las previsiones de CAF y Renfe eran que el proceso de pruebas en la red empezara en el primer semestre de este próximo año, para su puesta en servicio y el inicio de la retirada de los trenes que circulan en la actualidad y su sustitución por los nuevos.