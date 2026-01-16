El Gobierno mejora el asfaltado de la carretera de La Gándara de Soba con una inversión de 100.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

Buruaga ha visitado una actuación que ha permitido la renovación de más de 5.000 metros cuadrados de capa de rodadura SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha visitado las obras de asfaltado que la Consejería de Fomento ha ejecutado en varios puntos de la carretera de La Gándara de Soba, con una inversión de 100.000 euros.

En concreto, el proyecto ha consistido en la reparación de más de 5.000 metros cuadrados de capa de rodadura en la CA-256, Ramales de la Victoria-La Gándara de Soba, a su paso por esta última localidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación de los vehículos, ha informado este viernes el Gobierno.

A esta actuación se suma otra de limpieza de cunetas a lo largo de todo el vial, con un presupuesto de 20.000 euros.

Buruaga ha destacado la "capacidad de escucha" del Ejecutivo para atender peticiones de los municipios como ésta planteada por el Ayuntamiento de Soba. Una demanda "justificada y necesaria" ante el desgaste que presentaba la carretera en determinados tramos del núcleo urbano y que ha sido respondida "con eficiencia y prontitud", ha valorado.

La presidenta ha reiterado la "vocación municipalista" del Gobierno regional y su compromiso de mejorar los servicios públicos y las infraestructuras en los pueblos de Cantabria para contribuir a luchar contra el despoblamiento y que los cántabros dispongan de las mismas oportunidades "vivan donde vivan".

Buruaga ha estado acompañada en la visita por los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Turismo, Luis Martínez Abad; el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, y varios concejales de la Corporación local.