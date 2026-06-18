El Gobierno modifica el decreto de precios públicos para la gratuidad de matrícula a los cántabros que accedan a la UC

Archivo - Campus UC - JSS - Archivo

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, la modificación del decreto que regula los precios públicos aplicados a los servicios y actividades académicas universitarias para incluir la gratuidad de matrícula para los estudiantes cántabros que accedan a la Universidad de Cantabria (UC).

La medida, que está contemplada en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2026, contará este año con una partida de 1,5 millones de euros.

Podrán beneficiarse de la misma, durante el primer curso de los estudios de grado, los alumnos que acrediten su empadronamiento en algún municipio de la región con anterioridad al 31 de diciembre del año previo al ejercicio en el que comience el curso académico.

Por otro lado, el Ejecutivo regional ha concedido la Medalla a las Víctimas del Terrorismo de la comunidad autónoma, a título póstumo, a Félix Gallego y Pedro Galnares.

El primero, policía nacional, nacido en Santoña, fue asesinado por ETA en Vitoria (Álava), en 1985, y el segundo, guardia civil, natural de Potes, perdió la vida en el atentado perpetrado por la banda terrorista en Oñate (Guipúzcoa), en 1987.

Además, ha otorgado la Medalla a la Defensa y Atención a las Víctimas del Terrorismo a la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil y a la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Los consejeros del Ejecutivo también han aprobado el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Derechos y Servicios Sociales.

Entre otras novedades, la modificación legal permitirá compatibilizar temporalmente la Renta Social Básica con ingresos laborales y busca convertir esta prestación en una herramienta útil para favorecer la incorporación al trabajo.

El nuevo texto incorpora también importantes avances en el ámbito de la protección de la infancia y la adolescencia, como la creación de un nuevo servicio especializado de atención integral de menores víctimas de violencia sexual y sus familias.

Asimismo, el Consejo ha autorizado contratos de suministro sanitario por un importe de más de 11 millones de euros y subvenciones a diferentes ayuntamientos y entidades de la comunidad autónoma con una inversión total de 2,2 millones de euros.

En concreto, en Salud se ha dado el visto bueno a la celebración del acuerdo marco de suministro de material fungible de anestesia de uso común en los centros periféricos de atención especializada y atención primaria del Servicio Cántabro de Salud, por valor de 9,9 millones.

Igualmente, se ha autorizado la celebración de otros dos contratos de suministro sanitario para el Hospital de Laredo, por importe conjunto de un millón de euros, para la compra de material fungible de higiene personal y aseo, y para el desarrollo de la técnica de oxigenoterapia.

Y se han aprobado los precios públicos a aplicar en el marco del convenio de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico entre 2026 y 2029, a suscribir entre la Consejería de Salud, el Consorcio de Compensación y Seguros, y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

OTROS ACUERDOS.

Además, se han autorizado contratos para la coordinación de seguridad y salud, conservación y mantenimiento de apartaderos con marquesina de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, por importe de 1,2 millones, y ha aprobado el contrato denominado 'Vuelo y generación de ortofotos verdaderas de Cantabria 2027', con un presupuesto de más de 400.000 euros.

En el área de Fomento y Vivienda también se ha modificado el decreto que regula el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El fin es flexibilizar los plazos y evitar que actuaciones de vivienda para alquiler social que ejecuta el Gobierno regional se queden sin finalizar o pierdan financiación. La fecha de justificación se amplía hasta junio, septiembre o diciembre de 2028, según las promociones.

En Cultura, Turismo y Deporte se han aprobado subvenciones nominativas a cinco ayuntamientos para proyectos de infraestructuras deportivas, entre las que destaca la aportación de 817.000 euros a Campoo de Yuso para la construcción del campo de regatas en La Población.

Además, Castañeda recibirá 160.000 euros para la mejora de las instalaciones de pádel, cubierta, faldones y vestuarios en La Cueva; San Felices de Buelna, 300.000 euros para la construcción de un complejo deportivo en el parque de La Lama, en Tarriba; Ruesga, 160.000 euros para la ejecución de una pista deportiva de uso polivalente en Riba, y Los Corrales de Buelna, 160.000 euros para la recuperación de la zona deportiva en Somahoz.

Por otro lado, se han autorizado otras tres subvenciones nominativas para la Real Sociedad de Tenis de Hockey Hierba (70.000 euros), Hockey Sardinero (70.000 euros) y para la Federación Cántabra de Ciclismo (62.000 euros).

En Educación, se ha concedido una subvención de 120.000 euros a la Fundación Obra San Martín-Colegio Padre Apolinar para el sostenimiento de los gastos de comedor y transporte de los alumnos con necesidades educativas especiales del centro.

Y en Industria se han autorizado dos subvenciones al Ayuntamiento de Santander (150.000 euros) para financiar el II Pacto Territorial por el Empleo y para la Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria (74.375 euros), para desarrollar planes de formación en el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva.