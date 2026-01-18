El Gobierno ofrece recomendaciones a consumidores para cambios y devoluciones tras la campaña navideña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria informa a los consumidores y usuarios de los aspectos que deben tener en cuenta a la hora de realizar cambios y devoluciones tras las compras realizadas durante la Navidad y el Día de Reyes.

Así, recuerda que los establecimientos no tienen la obligación de aceptar cambios o devoluciones de productos que se encuentren en perfecto estado, salvo que así lo recoja expresamente su política comercial, por lo que el Ejecutivo autonómico recomienda informarse antes de realizar la compra de las condiciones aplicables en cada establecimiento.

Sin embargo, la normativa vigente establece que la devolución o sustitución del producto es obligatoria cuando existe un defecto, tara o falta de conformidad.

En otros supuestos, será el propio comercio quien determine si admite el cambio, la emisión de un vale o la sustitución por otro artículo, así como posibles exclusiones para determinados productos como los desprecintados o de uso personal (ropa interior, artículos de higiene, soportes audiovisuales abiertos o libros), en función de la política comercial de cada establecimiento sobre cambios y devoluciones.

Estas condiciones sobre cambios y devoluciones deben estar claramente indicadas y ser accesibles para las personas consumidoras antes de efectuar la compra, ya sea mediante cartelería visible o información facilitada en el momento de la venta.

Los vales, bonos o tickets regalo entregados como consecuencia de un cambio o devolución no pueden tener fecha de caducidad, ya que limitar su uso supone una práctica contraria a la normativa de protección de las personas consumidoras, incide el Gobierno.

Por el contrario, las tarjetas regalo con valor monetario sí cuentan con un periodo de validez, que habitualmente no puede ser inferior a tres años desde su emisión.

En las compras realizadas por internet, teléfono o fuera de un establecimiento comercial, las personas consumidoras disponen del derecho de desistimiento, que permite devolver el producto sin necesidad de justificar el motivo y sin penalización alguna en un plazo de 14 días naturales desde su recepción, salvo las excepciones previstas legalmente.

La empresa está obligada a devolver el importe abonado y a facilitar un procedimiento de devolución sencillo y accesible.

Desde la Dirección General de Comercio y Consumo se recuerda además la necesidad de conservar el ticket o factura de compra, ya que son documentos imprescindibles tanto para ejercer los derechos derivados de la política comercial del establecimiento como para hacer valer la garantía legal del producto.

Actualmente, la garantía general de los bienes de consumo es de tres años (dos años en el caso de contenidos o servicios digitales). En el caso de productos de segunda mano, puede acordarse un plazo inferior, con un mínimo legal de un año.

Las personas consumidoras pueden reclamar cuando la publicidad resulte engañosa, por ejemplo, si el producto recibido no se corresponde con el anunciado, pudiendo exigir la entrega del artículo ofertado o la devolución del importe.

Finalmente, el Gobierno de Cantabria anima a la ciudadanía a informarse previamente antes de realizar cualquier compra, especialmente durante periodos de alta actividad comercial como las rebajas, y a ejercer sus derechos de forma consciente, responsable y plenamente informada.