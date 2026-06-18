Gobierno plantea modificar el POL y la ley del suelo para favorecer el polígono Federico Cobo y el PCTCAN en Torrelavega - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria propone una modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que permitiría ampliar en más de un 35 por ciento -en más de 137.000 metros cuadrados- la superficie inicial prevista del nuevo polígono Federico Cobo, que se desarrollará al sur de Morero, y otra en la ley del suelo para posibilitar el edificio multiusos que será la sede del PCTCAN en Torrelavega.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el consejero de Industria, Eduardo Arasti, que ha explicado que para agilizar ambas modificaciones se pretenden introducir, vía enmienda, en la ley de vivienda que se está tramitando en el Parlamento regional, al ser "la primera en la que es posible" llevarlo a cabo.

El consejero ha expuesto estas cuestiones a los alcaldes afectados, que han valorado positivamente estos planteamientos del Ejecutivo regional, ha indicado.

Incluso ha hablado de ello con el Grupo Parlamentario Regionalista, aunque aún no le ha mostrado su parecer (sí el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que es diputado, sobre el edificio multiusos).

Arasti ha defendido que se trata de modificaciones "sencillas" con las que se conseguirían "objetivos muy importantes".

Así, en el polígono Federico Cobo se posibilitaría un aumento "muy importante" de la superficie incluida en el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de este proyecto, así como reducir su tramitación, lo que permitirá "optimizar el desarrollo de nuevo suelo industrial en una zona estratégicamente situada y donde la demanda es muy elevada" y hacerlo, además, "en el menor tiempo posible para satisfacer cuanto antes la necesidad de desarrollar las infraestructuras básicas que nuestro tejido empresarial precisa".

Además, la modificación daría lugar a una delimitación del PSIR "más racional" y "óptima".

Y en relación a la otra modificación planteada, la del artículo 61 de la ley del suelo, permitiría desarrollar el Edificio Multiusos, que se ubicaría en el Campus de la Universidad de Cantabria en Torrelavega.

Si se lleva a cabo dicho cambio legislativo, el edificio podría acoger usos que, de lo contrario, no podría albergar.

El edificio, que supondría una inversión de 11 millones de euros, acogería talleres de experimentación, espacio coworking, incubadora de empresas de reciente creación, espacio para empresas de mayor tamaño, salón de actos y aulas de formación.

Se ubicaría en una parcela de más de 3.800

m2 cedida gratuitamente al Gobierno regional por el Ayuntamiento de Torrelavega.

Arasti ha señalado que en los presupuestos de Cantabria de este año hay consignados 860.000 euros para la redacción del proyecto y la licencia de obra.

"Si esta solución se lleva a cabo pronto, podríamos este año licitar la redacción del proyecto", ha afirmado el consejero.

Otra forma de posibilitar el edificio con los usos que se plantean sería a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, que es "inviable" .