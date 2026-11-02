El Gobierno presentará en diciembre el borrador de I Plan Integral de Juventud de Cantabria

Archivo - Cantabria constituye 15 mesas técnicas para avanzar en la elaboración del Plan Integral de Juventud - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, ha confirmado esta tarde en el Parlamento que el Gobierno presentará en el mes de diciembre el borrador del I Plan Integral de Juventud de Cantabria.

El anuncio lo ha realizado ante una interpelación del diputado regionalista, Javier López Estrada, respecto al estado de desarrollo y aplicación efectiva de la Ley de Políticas de Juventud del Gobierno de Cantabria de 2025.

López Estrada ha recordado el apoyo del PP a esta norma, que fue una iniciativa regionalista, y que nació con el compromiso de llevar a cabo políticas capaces de ayudar a los jóvenes a acceder a un empleo, encontrar una vivienda y desarrollar su proyecto de vida en Cantabria.

Y ha pedido conocer qué medidas se han desarrollado y con qué recursos, diez meses después de su entrada en vigor. A este respecto, ha preguntado sobre el estado de elaboración del Plan Integral y también del Consejo de Políticas de Juventud.

Gómez del Río ha apuntado que se ha abierto un proceso participativo para el diseño de políticas dirigidas a la juventud para evitar que el Plan se convierta en un "mero instrumento formal" y responda a sus necesidades.

También ha especificado que el 25 de febrero se inició ese proceso en el que se ha involucrado a la Administración, entidades públicas y agentes económicos y asociaciones juveniles, entre otros.

Paralelamente se ha desarrollado un trabajo con 14 mesas sectoriales de perfil técnico para elaborar las principales áreas de interés para la juventud cántabra.

Según Gómez del Río, ahora toca efectuar un estudio de las aportaciones que se han recabado. A ellas se unirán los resultados del "mega diagnóstico" que se ha encargado al Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología de Cantabria de la juventud que se ha entregado a principios de septiembre.

Con todo ello y una vez constituido el Consejo de Políticas de la Juventud, se presentará el borrador.

ACOGIDA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Vox ha interpelado a la consejera de Inclusión Social sobre los municipios en los que el Gobierno ha adquirido inmuebles con destino social, cuáles han sido los importes de cada operación y a qué uso asistencial se destina cada inmueble. También ha querido conocer con qué entidades se han establecido convenios para su gestión.

Gómez del Río ha contestado con alusiones a la reubicación de menores no acompañados "impuesta" por el Gobierno de España. Ha dicho que aunque el Ejecutivo regional no está de acuerdo, lo está afrontando "desde la responsabilidad institucional, garantizando la protección de los menores que deben ser atendidos obligatoriamente y utilizando de forma eficiente los recursos públicos, reforzando la red de atención residencial mediante recursos de pequeño tamaño".

Ha remarcado que el Gobierno de Cantabria ha "rechazado ese proyecto que existía de crear un recurso residencial de 300 plazas y seguimos implantándolo con criterios objetivos y rigurosos, tanto en la adquisición de inmuebles como en la concertación con las entidades especializadas. Todo ello bajo los principios de legalidad, transparencia, control de gasto y protección efectiva de la infancia".

En este sentido, ha acusado a Vox de "inventarse recursos poniendo y asegurando que se habían adquirido determinados inmuebles sin ninguna base legal, jurídica ni real".

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha acusado a la consejera de ejercer un "oscurantismo deliberado" por aludir a la "protección de los menores" para no ofrecer cifras y datos concretos que ha criticado tampoco figuran en el Portal de Transparencia.