Pleno del Patronato del Parque de Collados del Asón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé mejorar en 2027 la eficiencia del centro de interpretación del Parque de Collados del Asón, que se financiará a través del Programa FEDER Cantabria 2021-2027 y que permitirá modernizar las instalaciones y reducir su consumo energético.

Asimismo, de cara al próximo periodo de gestión, se dará continuidad a los programas de seguimiento científico de la fauna, las labores de mantenimiento de pistas, puntos de agua y otras infraestructuras, así como con las actuaciones de prevención y extinción de incendios forestales y los trabajos que desarrolla la Red Cántabra de Desarrollo Rural a través del programa Naturea.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en el Pleno del Patronato del Parque Natural de Collados del Asón, que se ha reunido este miércoles en las antiguas escuelas de San Martín, y que ha realizado un balance de las actuaciones desarrolladas durante el periodo 2025-2026 y presentado las principales líneas de trabajo previstas para el periodo 2026-2027.

Según ha informado el Gobierno, durante la sesión, celebrada con la participación de los representantes de las distintas administraciones, entidades y sectores presentes en el órgano consultivo del espacio protegido, se han abordado diversos asuntos relacionados con la conservación, gestión y uso público del parque natural.

De este modo, se ha informado sobre la implantación de los nuevos modelos normalizados de declaraciones responsables en el ámbito del medio natural, derivados de la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria.

Estas declaraciones responsables permitirán sustituir determinadas autorizaciones administrativas para actividades como pruebas deportivas, actividades de fotografía o filmación con fines comerciales y determinadas obras en edificaciones preexistentes, agilizando así la gestión de determinados usos compatibles con la conservación de los espacios naturales protegidos.

BALANCE DE ACTUACIONES EJECUTADAS

En el balance de actuaciones, la dirección del Parque ha destacado la continuidad de los programas de seguimiento de avifauna, con censos y controles anuales de especies rupícolas como el buitre leonado, el águila real, el alimoche y el halcón peregrino, así como la colaboración de Cantabria en la elaboración del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza impulsado por la Unión Europea.

Igualmente, se ha dado cuenta de distintas actuaciones de mejora y mantenimiento de infraestructuras, entre las que figuran la reparación de una manga ganadera, un paso canadiense y una pasarela sobre el río Asón, además de los trabajos habituales de vigilancia, inspección y tramitación administrativa realizados por los sgentes del Medio Natural.

En materia de uso público, el Patronato ha conocido los resultados del programa Naturea, desarrollado mediante el convenio con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que ha permitido mantener y mejorar equipamientos, señalización, rutas e infraestructuras de uso público, además de prestar servicios de información y atención a los visitantes. Durante 2025 el parque recibió más de 9.000 visitantes a través de este programa.

La reunión también ha permitido analizar las distintas líneas de apoyo al desarrollo socioeconómico del territorio, entre ellas las ayudas por servicios ambientales en zonas con presencia de lobo y las subvenciones destinadas a actuaciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

Susinos ha estado acompañada, entre otras autoridades, por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla.