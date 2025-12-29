El Gobierno prolonga durante dos meses las medidas de prevención ante la dermatosis nodular

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo.-ARCHIVO - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ampliará, al menos dos meses más, hasta el 28 de febrero, las medidas implementadas para tratar de evitar la llegada a la región de la dermatosis nodular contagiosa, si bien se permitirá la celebración de eventos deportivos ecuestres.

La ampliación del período se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este 31 de diciembre, día en el que finalizaban las medidas, y entrará en vigor esa misma jornada.

Según ha explicado el Gobierno en un comunicado, la decisión de prolongarlas se ha tomado ante la situación de la evolución de la enfermedad en el resto del país y en Francia, y tras las reuniones mantenidas en el seno de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE).

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha sostenido ante ello que "no debemos bajar la guardia ante una enfermedad que, de entrar en nuestra región, se llevaría por delante a buena parte de nuestra cabaña".

Ha explicado que solo se contempla una novedad con respecto a las medidas vigentes hasta ahora, que es permitir la celebración de eventos deportivos ecuestres, porque se trata de animales de alta competición, no sensibles a la enfermedad y que se desplazan en medios de transporte individualizados y específicos, "con todas las garantías de desinfección y desinsectación", ha afirmado.

La consejera ha basado la decisión de ampliar el período en la aparición de nuevos positivos cerca de la frontera con España, y "la imposibilidad manifestada por el Gobierno francés del control de los movimientos pecuarios", motivos por los cuales, desde Cantabria se ha instado al Ministerio de Agricultura a que solicite a la Comisión Europea una ampliación del plan de vacunación contra esta enfermedad en la región y también en las comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco.

Ha señalado que el Ministerio por su parte ha rechazado la petición de vacunación en Cantabria, alegando que la vacunación se está llevando a cabo en las zonas más cercanas a los focos.

Por ello, el Ministerio sí ha accedido a la petición de vacunación en Aragón, Navarra y País Vasco, como "vacunación en espejo replicando las zonas de vacunación establecidas al norte de los Pirineos".

Susinos ha incidido en la "preocupación" mostrada por Cantabria por "el descontrol de movimientos de ganado en Francia", por lo que "desde nuestra comunidad vamos a intensificar el grado de control, vigilancia y exigencias sanitarias en todos los movimientos procedentes del país vecino.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los ganaderos cántabros para que eviten las compras de animales que puedan realizar en zonas de riesgo.

Por último, la consejera ha agradecido la respuesta del sector ganadero. "Quiero agradecer la responsabilidad de los ganaderos en el cumplimiento de unas medidas incómodas, pero muy necesarias por las graves consecuencias que conllevaría la llegada de la enfermedad a nuestra región", algo que demuestra "la madurez del sector ganadero de Cantabria", ha afirmado.

MEDIDAS

Las medidas en vigor, y que serán prolongadas, al menos dos meses, mantienen la suspensión de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (excepto de perros, gatos y eventos deportivos ecuestres) en Cantabria.

Además, todos los animales de especies sensibles a la dermatosis nodular contagiosa que procedan de explotaciones localizadas fuera de la comunidad autónoma, independientemente del motivo del traslado y su origen y destino, deberán ser sometidos a vigilancia veterinaria oficial con un período de cuarentena mínimo de 21 días naturales desde la incorporación a la explotación de destino en Cantabria.

Esta inmovilización afectará a la totalidad de animales presentes en la unidad epidemiológica. Este período de cuarentena no se aplicará si el destino es matadero.

Las operaciones podrán realizarse directamente entre particulares, siempre que el transporte cumpla estrictamente las labores de limpieza, desinfección y desinsectación establecidas en el Real Decreto 638/2019.

Asimismo, los animales menores de un año continuarán saliendo de Cantabria a través del Mercado Nacional de Ganados y de los centros de concentración y encerraderos, como se hace habitualmente en períodos sin enfermedad.

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega mantendrá, por el momento, la restricción de entrada de animales de más de un año procedentes de fuera de la región. El motivo es que, si se permitiera su entrada, tendrían que someterse a una cuarentena que colapsaría el propio Mercado.

Las medidas también prevén que, adicionalmente a las tareas de limpieza y desinfección obligatorias, deberán realizarse acciones de desinsectación en todos los vehículos de transporte de ganado autorizados para las especies sensibles que lleven a cabo movimientos de entrada de animales, así como el retorno de vehículos vacíos en la comunidad autónoma.

En el caso de no poder realizar esta desinsectación en origen, se deberá realizar en el plazo máximo de 24 horas tras la llegada a Cantabria.

Del mismo modo, los servicios veterinarios oficiales realizarán actuaciones de control de las condiciones de limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte de ganado que lleven a cabo movimientos de entrada de animales en la región.

Por su parte, los operadores comerciales con encerradero deberán tener un registro de limpieza y desinfección de todos los vehículos que descarguen animales en sus instalaciones.

En la resolución del director general de ganadería se contempla también que, exceptuando cualquier tipo de ave, debido a las restricciones existentes derivadas de la gripe aviar, y la de bovinos, por la dermatosis, podrá participar en los eventos típicos de las fiestas navideñas cualquier animal no sensible a dichas enfermedades.