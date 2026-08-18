El Gobierno rebaja a 39 las aves halladas muertas en la ría de San Martín de Suances

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha cifrado en 39 las aves halladas muertas en la ría de San Martín, en Suances, rebajando así la cifra aportada por el Ayuntamiento de Suances que hablaba de alrededor de un centenar.

El Ejecutivo ha explicado que trabaja en determinar las causas exactas de esta mortandad. Hasta ahora, ha confirmado que no hay ningún caso de gripe aviar ni de enfermedad de Newcastle en los ejemplares muertos analizados hasta la fecha, ha informado en un comunicado.

Entre los 39 ejemplares muertos contabilizados desde el pasado 8 de agosto hasta hoy, principalmente hay anátidas, entre ellas patos, cisnes y tarros blancos, además de gaviotas.

En concreto por especie, hay 24 azulón, 13 gaviotas reidoras y dos tarro blanco, ha detallado.

El Ejecutivo ha indicado que desde que se tuvo conocimiento de la aparición de estas aves, la Dirección General de Montes y Biodiversidad ha activado los protocolos de seguimiento y retirada de ejemplares para minimizar riesgos sobre la fauna silvestre y preservar el equilibrio ecológico del entorno.

Las muestras recogidas, tal y como marca el protocolo sistemático, analizan cinco enfermedades: gripe aviar, newcastle, fiebre del Nilo, botulismo, pasterella y salmonella.

Descartadas las dos primeras enfermedades en los ejemplares analizados hasta el día de hoy, continúan siendo objeto de análisis para determinar el origen exacto de la causa de la muerte y, por lo tanto, serán los resultados de los estudios del laboratorio los que permitan establecer con certeza la causa de estos fallecimientos.

Desde el Gobierno de Cantabria se ha asegurado que se "está colaborando estrechamente" con todas las entidades implicadas para recopilar la información necesaria y adoptar, en su caso, las medidas oportunas.

Como medida preventiva, se ha procedido al vallado de la zona afectada con el fin de evitar que otros animales entren en contacto con los ejemplares muertos y reducir el riesgo de propagación de cualquier posible afección a otras especies.

Asimismo, se recomienda a vecinos y visitantes que respeten la delimitación establecida y que no manipulen aves enfermas o muertas.

La Dirección General de Montes y Biodiversidad continuará monitorizando la situación durante las próximas semanas y reforzando las labores de vigilancia en este enclave de alto valor ambiental.

Una vez se disponga de los resultados definitivos de los análisis, se informará de las conclusiones y de las actuaciones que, en su caso, proceda adoptar.