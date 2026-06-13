El Gobierno recibe al boxeador Bruno Macho, reciente campeón de España en peso gallo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha recibido al boxeador Bruno Macho, para felicitarle por su reciente campeonato de España de boxeo en peso gallo, logrado el 6 de junio en Renedo de Piélagos tras imponerse en el sexto asalto por KO técnico a Alberto 'Rayito' Márquez.

Martínez Abad, que ha estado acompañado por la directora general de Deporte, Susana Ruiz, ha destacado la "excepcional" trayectoria de Macho, que comenzó con triunfos en la categoría junior, en la que se proclamó campeón del mundo.

"Eres un modelo de inspiración para todos", ha subrayado el consejero, quien cree que el ejemplo de este deportista "nos enseña que, por difíciles que sean nuestras circunstancias, y las tuyas han sido muy duras, pasando una terrible enfermedad, se puede encontrar un camino de superación y construir un futuro lleno de esperanza y triunfos como el que has conseguido labrarte con esfuerzo y tesón".

En este sentido, ha resaltado el esfuerzo y la capacidad de superación del deportista, que "se ha convertido en todo un referente de la nueva generación de boxeadores de este país, en la que Cantabria tiene mucho que decir".

También ha estado presente en el acto de recibimiento la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, ha informado el Gobierno de Cantabria.