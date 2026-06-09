El Gobierno reconoce que el desarrollo de la Ley de Transporte Marítimo llevará un "trabajo importante"

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

LAREDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) reconoce que el desarrollo reglamentario de la primera Ley de Transporte Marítimo de la comunidad autónoma, aprobada el lunes por el Parlamento regional, llevará un "trabajo importante".

"Lo primero y lo que más nos preocupa es toda la regulación del tráfico del transporte marítimo" y, dentro de éste, el que afecta "a servicios que se prestan al ciudadano" para que lo hagan "con garantías".

Así lo ha indicado este martes en Laredo, a preguntas de los medios de comunicación, el consejero con competencias de Transporte, Roberto Media (PP).

Según ha indicado, antes que todo, la ley deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, algo que aún no ha producido, y también deberá ser sometida a la supervisión por parte de la Administración General del Estado ya que, "hay veces que algún artículo que puede tener alguna complicación".

"En cuanto todo esto esté claro tendremos que empezar a aplicarla", ha indicado Media, que ha vuelto a resaltar que Cantabria tenía concedida la competencia desde hace 20 años pero no la había aplicado. "El País Vasco lo tenía, Asturias lo tenía, Galicia lo tenia y nosotros éramos muy regionalistas pero no la habíamos ejercido", ha ironizado Media, aludiendo así a los años en los que el PRC ha estado en el Ejecutivo regional y asumiendo este área.

Así, ha subrayado que la ley que permitirá ejercer esa competencia es "hoy por hoy es una realidad" y "lo primero" es ponerla en marcha.

Media ha indicado que "en cuanto se publique" la ley en el BOC, el Gobierno irá dando los pasos para, con los decretos que sean oportunos, ir regulando todas aquellas cuestiones que abarca la norma, que, entre otros aspectos, también da capacidad al Ejecutivo para regular las motos de agua, un tema por el que ha sido preguntado pero respecto al que se ha limitado a decir que "ese es uno de ellos pero hay otros muchos".

El consejero ha recordado que las empresas prestatarias de servicios de transporte marítimo tendrán que darse de alta en un registro y "todo eso hay que implementarlo" y "eso va a llevar un trabajo importante por parte de la Dirección General de Transporte".