El Gobierno regional firma la declaración de interés público del proyecto de ampliación de la central de Aguayo

Vista de la central hidroeléctrica de Aguayo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha firmado este lunes la declaración de interés público para el proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo - Aguayo II y sus infraestructuras de evacuación, que supondrá una inversión privada de más de 800 millones de euros.

Arasti ha explicado que esta firma responde "a que se trata de un proyecto urgente y crucial para Cantabria porque dotará al sistema eléctrico español de la estabilidad que necesita".

"Si antes del apagón, Aguayo era estratégica, ahora es, además, urgente", ha remarcado el consejero, quien ha destacado que este proyecto de ampliación, junto a los parques eólicos de El Escudo y Somalona-Las Quemadas, permitirá multiplicar por dos la potencia eléctrica instalada en la Comunidad Autónoma.

Teniendo en cuenta que se trata de "una inversión millonaria demorada durante demasiados años", Arasti ha considerado que su ejecución "sería un revulsivo para la economía de Cantabria, con puntas de un millar de personas trabajando en las obras para su construcción".

Además, ha destacado que el incremento de su capacidad de bombeo en 1 gigavatio hora convertiría a Aguayo "en la segunda central de bombeo más grande de España" y ha recordado que el proyecto ha sido declarado Proyecto de Interés Comunitario porque "no sólo es clave para Cantabria, sino que también es una infraestructura estratégica para la adecuada gestión del sistema eléctrico y la integración de las energías renovables".

"Estamos hablando de una infraestructura crucial para los objetivos de descarbonización de España y de Europa", ha concluido Arasti.