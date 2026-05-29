El Gobierno regional formula declaración ambiental estratégica del PSIR del Parque Empresarial Bisalia de Torrelavega

Localización del futuro Parque Empresarial Bisalia-Las Excavadas de Torrelavega - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha formulado declaración ambiental estratégica del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Empresarial y Tecnológico Bisalia en Las Excavadas de Torrelavega.

Dicha declaración, fechada el pasado 18 de mayo y firmada por el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, Víctor Manuel Gil, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria.

El PSIR del Parque Empresarial y Tecnológico Bisalia es uno de los proyectos más relevantes en materia de suelo industrial impulsados por el Gobierno regional, a través de SICAN.

Se prevé construir al suroeste de Torrelavega junto al núcleo de Santiago de Cartes, lindando al norte con la carretera CA-331 y tendrá una superficie aproximada de 26,7 hectáreas. La inversión prevista es de unos 22 millones de euros.

El proyecto fue declarado de interés general en 2016, con el anterior Gobierno PRC-PSOE, si bien el PSIR se aprobó inicialmente en 2024, ya con el actual Ejecutivo del PP.