El Gobierno rehabilita el frontón de Vioño con una inversión de más de 67.000 euros

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, visita las obras del frontón de Vioño - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Deporte está llevando a cabo la mejora la rehabilitación integral del frontón ubicado en el polideportivo de Vioño (Piélagos), con una inversión de más de 67.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El consejero, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, han visitado las obras que se están llevando a cabo y han coincidido en destacar la transformación de este área polideportiva gracias a distintas actuaciones como la nueva pista polideportiva o la restauración de a cubierta de polideportivo, entre otras.

Martínez Abad ha destacado que la actuación en el frontón permite "recuperar plenamente las condiciones de uso de esta instalación, que presentaba un notable deterioro en distintas zonas, y tras su finalización, ofrecerá un espacio seguro y adecuado a los numerosos vecinos que utilizan esta instalación".

Los trabajos incluyen la retirada y reposición de las líneas de falta metálicas, la demolición de los revestimientos dañados de las paredes de juego y la reparación de elementos estructurales afectados por el paso del tiempo.

Asimismo, se está ejecutando un nuevo revestimiento continuo en el frontis, la pared lateral y el fondo mediante morteros de altas prestaciones especialmente diseñados para instalaciones deportivas.

Posteriormente, las superficies de juego se pintarán en color verde reglamentario para proporcionar una mayor resistencia al desgaste y a las condiciones meteorológicas.

La intervención contempla también la sustitución de la malla perimetral por una nueva galvanizada de menores dimensiones de apertura, que evitará que las pelotas queden atrapadas durante el juego y mejorará la seguridad de la instalación.

En la cancha del frontón se han corregido los problemas de drenaje y los desniveles existentes mediante una nueva solera, sobre la que se ha aplicado un revestimiento deportivo específico con propiedades antideslizantes y de alta resistencia.

Finalmente, se repintarán todas las líneas y marcas reglamentarias para la práctica de la pelota, adaptando la instalación a la normativa vigente de competición.