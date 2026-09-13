Gobierno y Reinosa abordan proyectos de interés como la puesta en uso de la Casuca Ascensión

El consejero Martínez Abad recibe al alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Reinosa han abordado diferentes proyectos de interés en estas materias para el municipio, entre ellos, la puesta en uso de la Casuca Ascensión o la necesidad de disponer de instalaciones deportivas al aire libre cubiertas.

En nota de prensa, el Ejecutivo ha dado cuenta del encuentro que han mantenido el consejero del área, Luis Martínez Abad, y el alcalde, Sergio Balbontín, en el que han analizado distintas actuaciones encaminadas a mejorar las infraestructuras y contribuir a la dinamización de Reinosa y del conjunto de la comarca de Campoo.

Entre los asuntos tratados se encuentra la puesta en uso del edificio histórico Casuca Ascensión, que funcionó como Casa de Cultura hasta 1958, así como diferentes propuestas relacionadas con las instalaciones deportivas de la ciudad.

En este último ámbito, se ha abordado la posibilidad de disponer de instalaciones al aire libre cubiertas que permitan mantener la práctica deportiva durante los meses de invierno, dadas las condiciones climatológicas de Reinosa.

Entre las necesidades planteadas figuran las pistas de tenis, con el objetivo de favorecer la continuidad de las actividades de la Escuela Municipal de Tenis durante todo el año.

Por otra parte, la reunión también ha permitido analizar posibles actuaciones de promoción turística.

De este modo, el consejero y el alcalde han hablado de posibles intervenciones en las rotondas de la ciudad vinculadas a señas de identidad de la zona, como las tradiciones carrozas de Reinosa o la estación de esquí y montaña Alto Campoo.

El encuentro se enmarca en la colaboración institucional entre el Gobierno de Cantabria y las entidades locales para estudiar proyectos que contribuyan a mejorar los servicios, reforzar la actividad cultural y deportiva y favorecer la promoción turística de los municipios, ha destacado el Ejecutivo.