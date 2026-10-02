El Gobierno resalta que Cantabria ha logrado "el mejor" septiembre de la serie histórica en afiliación

Archivo - El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria, Eduardo Arasti. Foto de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha resaltado que Cantabria ha logrado "el mejor" septiembre de la serie histórica en número de afiliados a la Seguridad Social y el de menos parados desde hace 18 años (27.254).

En un comunicado, el Ejecutivo ha destacado que septiembre cerró con 5.857 afiliados más que hace un año (+2,4%) y ha registrado una bajada interanual del paro de 23 personas.

Y ello pese a que, con respecto al mes anterior, el paro ha subido en septiembre en Cantabria en 260 personas (+0,96%) y la afiliación ha bajado en 5.466, lo que supone una caída mensual del 2,19%, la mayor de las comunidades autónomas.

Pese a este comportamiento del empleo en términos mensuales, el consejero de Empleo, Eduardo Arasti (PP), ha destacado que "nunca ha habido" más afiliados en la región en un mes de septiembre y en los últimos 18 años tampoco menos parados.

El Gobierno ha señalado que la subida mensual del paro en septiembre es una "tendencia habitual tras el periodo estival".

Arasti ha puesto el foco en las comparativas con respecto a años anteriores. Así, ha indicado que, en relación con septiembre 2023, Cantabria tiene 3.344 parados menos (-10,9%).

En el caso de las mujeres, el Ejecutivo ha destacado que el dato del paro de septiembre es el segundo mejor en este mes desde 2008 y supone 1.851 desempleadas menos que hace tres años (-10,3%).

En mayores de 45 años también es el segundo mejor dato desde 2011, con una bajada del 8,8% respecto a hace tres ejercicios.

De igual modo, en menores de 25 años se ha registrado el mejor dato de un mes de septiembre en este siglo, según el Ejecutivo.

Y en relación al comportamiento por sectores, el Gobierno ha señalado que en el último año el paro ha bajado en todos los sectores y también en relación con septiembre de 2023.

"Continúa la tendencia positiva que se viene produciendo como consecuencia del dinamismo del tejido productivo de Cantabria, así como de la confianza y certidumbre que el Gobierno está trasladando hacia el sector productivo", ha afirmado.

AUTÓNOMOS

Por otro lado, Arasti ha destacado que "los autónomos también han registrado un buen dato en el último año, poniendo fin así a la tendencia negativa protagonizada en las dos últimas legislaturas, lo que pone de manifiesto el compromiso de este Ejecutivo con este colectivo".

Y es que, según ha detallado, Cantabria cuenta con 41.634 autónomos y ha registrado el mejor mes de septiembre de los últimos cinco años en este régimen, con 294 más (+0,71%) con respecto a 2025.

"En los últimos 8 años de PRC-PSOE se perdían 116 autónomos al año de media, las cifras esta legislatura son totalmente diferentes", ha contrapuesto.