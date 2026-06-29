Gobierno y sector ganadero acuerdan el Plan regional de desarrollo de la carne en Cantabria

Renión Gobierno y sector cárnico - GOBIERNO

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico y el sector ganadero han acordado el Plan regional de desarrollo de la carne en Cantabria, que tendrá carácter anual y estará enfocado a apoyar esta actividad en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción y la inestabilidad de los mercados, así como también a fortalecer la cadena de valor de la carne en la comunidad.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes del sector ganadero para abordar este documento, reunión en la que la titular del departamento, María Jesús Susinos, ha estado acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez.

Durante la cita, se ha presentado el borrador de decreto del plan, que según la consejera "nace con vocación de ser una herramienta útil y realista, construida desde el diálogo con el sector, para favorecer que el valor añadido de la producción ganadera se quede en Cantabria, generando riqueza y oportunidades en el medio rural".

En representación del sector, Lorenzo González, presidente de la Federación Cántabra de Razas; Jacobo Alonso, gerente de Agrocantabria, Manuel de Herrero de Asaja, han valorado la propuesta de la Consejería y han destacado que se trata de un plan "bien planteado para empezar". "Podrá mejorarse en el futuro, pero ya supone una ayuda importante y una base para generar riqueza en un momento complicado", han añadido.

Los profesionales han coincidido en que uno de los principales objetivos es fomentar que el cebo, el sacrificio y la comercialización de los animales se realicen en Cantabria, para evitar que buena parte de la producción salga y reforzar así un modelo "más integrado".

En este sentido, también han destacado el papel de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Carne de Cantabria' como elemento diferenciador que aporta valor y calidad al producto.

Asimismo, la consejera ha puesto de relieve que esta iniciativa se enmarca en una estrategia "más amplia" de apoyo al sector ganadero, orientada -según ha indicado- a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, favorecer la estabilidad del mercado y contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el medio rural.