El Gobierno sortea ocho viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en Santillana del Mar

Sorteo de viviendas en Santillana del Mar - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha celebrado este viernes el sorteo de las ocho viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible construidas en Santillana del Mar, un proceso al que se habían inscrito un total de 167 personas.

Las viviendas, promovidas por el Ejecutivo autonómico a través de GESVICAN, han supuesto una inversión de 1.116.000 euros, cofinanciados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras el acto, el consejero de Vivienda, Roberto Media, ha destacado la importancia de esta actuación para facilitar el acceso a la vivienda a quienes encuentran más dificultades para acceder al mercado residencial.

También ha puesto en valor el trabajo coordinado que su departamento viene desarrollando con los ayuntamientos desde el comienzo de la legislatura para construir nuevas viviendas protegidas, al tiempo que ha recordado que esta promoción ha sido posible, en parte, gracias a unos fondos europeos que, según ha señalado, "el anterior Gobierno autonómico pretendía devolver y que el actual Ejecutivo ha logrado transformar en proyectos reales".

"Seguiremos trabajando con todos los ayuntamientos, también con el de Santillana del Mar, para continuar generando más vivienda pública y ponerla a disposición de todas aquellas personas que, en su vida normal, no podrían acceder a ella de otra forma", ha afirmado, al tiempo que se ha referido al "importante" aumento presupuestario que la Dirección General de Vivienda tiene en las cuentas autonómicas de este año.

Por su parte, la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, ha destacado la importancia de esta promoción para dar respuesta a una de las principales necesidades del municipio y ha agradecido al Gobierno de Cantabria el impulso dado a este proyecto, que ha permitido culminar "en un tiempo récord" la construcción de estas ocho viviendas.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre ambas administraciones para seguir desarrollando nuevas actuaciones que faciliten el acceso a la vivienda y contribuyan a fijar población en el municipio.

En este sentido, ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a continuar trabajando conjuntamente con el Ejecutivo autonómico para identificar nuevos espacios y promover futuras iniciativas residenciales dirigidas a vecinos de la comarca.

CARACTERÍSTICAS DE LAS 8 VIVIENDAS

La promoción está integrada por ocho viviendas sociales en régimen de alquiler asequible situadas en la zona de El Acebo-Castío, a unos 600 metros del casco histórico de Santillana del Mar y próximas a las instalaciones deportivas municipales.

Cada una cuenta con una superficie útil de 69 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la baja disponen de cocina, sala de estar y un aseo, mientras que la primera planta alberga dos dormitorios y dos baños.

Además, todas cuentan con parcela independiente y plaza de aparcamiento en superficie.

Durante el sorteo, también han estado presentes el gerente de la empresa pública Gesvican, Carlos Gala; y el director general de Vivienda, Carlos Montes.