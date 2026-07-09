El Gobierno subvenciona con 149.000 euros el transporte de pacientes a consultorios y centros de salud durante el verano

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SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones, por un montante total de 149.000 euros, a determinados ayuntamientos para financiar el transporte de pacientes a los consultorios y centros de salud de referencia durante los meses de verano.

La medida pretende dar respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de la reducción de la actividad asistencial en algunos consultorios médicos rurales, ha informado el Gobierno.

La iniciativa forma parte de las actuaciones coordinadas entre las consejerías de Salud y de Fomento para garantizar la atención sanitaria en los municipios afectados y evitar que las dificultades de desplazamiento supongan una barrera para el acceso a los servicios sanitarios, especialmente en zonas rurales con escasa oferta de transporte público o mayores distancias a los centros de atención.

Las ayudas estarán destinadas a sufragar los gastos de transporte generados entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026 y serán gestionadas por los ayuntamientos incluidos en la planificación elaborada por la Consejería de Salud.

El programa cuenta con una dotación global de 148.991 euros financiada por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

Con esta actuación, el Gobierno de Cantabria busca preservar la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, reforzar la cohesión territorial y ofrecer soluciones a los vecinos de los municipios rurales durante un periodo especialmente sensible para la organización de los servicios asistenciales.