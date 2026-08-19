El Gobierno subvenciona nuevo material y equipamiento a la agrupación de Protección Civil de Villaescusa

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, entrega el nuevo material y equipamiento a la agrupación de Protección Civil de Villaescusa. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha supervisado este miércoles el nuevo material y equipamiento subvencionado a la agrupación de Protección Civil de Villaescusa, valorado en 11.200 euros, y que está destinado a "mejorar su dotación y garantizar la realización de sus actividades con seguridad".

En un comunicado, el Ejecutivo ha explicado que la dotación que ha financiado la Consejería de Presidencia y Seguridad está integrada por material y vestuario, junto con un ciclomotor destinado a actividades preventivas.

La consejera del área, Isabel Urrutia, ha subrayado el esfuerzo del sistema de protección civil y gestión de emergencias, "que conocen y están cerca del territorio, que siempre acuden cuando se les necesita".

Urrutia, que ha participado en el reparto acompañada del alcalde del municipio, Constantino Fernández, ha destacado que la mejor forma de garantizar la seguridad de los cántabros es a través de la prevención, una labor que, ha apuntado, hacen las agrupaciones y, por ello, su departamento apuesta "para que puedan contar con vestuario y material moderno y actualizado".

En este sentido, ha elogiado la labor "indiscutible" que hacen las agrupaciones de voluntarios, entre ellas la de Villaescusa, "una agrupación joven, pero muy activa, que cuenta con 8 voluntarios".

INVERSIONES EN EL MUNICIPIO

Por otro lado, Urrutia ha asegurado que su Consejería ha invertido en Villaescusa más de 580.000 durante esta legislatura, además de hacer "un esfuerzo" en el Plan de Digitalización.

Además, ha subrayado que este Consistorio se ha visto beneficiado por la aprobación del presupuesto ordinario para 2026 y, con ello, con el incremento del Fondo de cooperación municipal para 2026.

"Este año Villaescusa ha recibido 177.768 euros del Fondo, lo que supone 8.641 euros más que en 2025 (+5,11%) y 20.990 euros más que en 2023 (+13,39%)", ha explicado la consejera.

Finalmente, en la reunión mantenida con el alcalde, la consejera ha explicado que su departamento ha iniciado la revisión del convenio de cesión de la finca de Riosequillo, para la reversión de la gestión de este parque, y que se destine a uso y disfrute tanto de vecinos como de visitantes.