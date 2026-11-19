Imagen de la entrega del premio Mujer Cantabria de Onda Cero - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se ha sumado este jueves al homenaje a la docente Carmen Frechoso, directora del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Berria, en Santoña, que hoy ha recogido el Premio Mujer Cantabria 2026 de Onda Cero.

El jurado del galardón la ha reconocido como "un ejemplo de esfuerzo, entrega, sensibilidad humana y compromiso social".

Los consejeros de Educación, Sergio Silva, y de Cultura, Tamara González, han participado en la gala celebrada en el Palacio de La Magdalena, según ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa.

Tras entregar a Frechoso la radio conmemorativa de este premio, Silva se ha mostrado orgulloso de que el galardón recaiga, por primera vez, en una docente de Cantabria.

Además de destacar la implicación la galardonada con la enseñanza de sus alumnos y su "entrega y pasión" por la profesión, ha elogiado su compromiso "para mejorar la vida de los demás", especialmente en el CEPA de Berria.

De este último, ha apuntado que cuenta con "la mayor oferta educativa en un centro penitenciario del país" y que en los últimos años ha experimentado "un salto de calidad" importante.

Y respecto a la premiada, ha dicho que "lo reúne todo". Al respecto ha subrayado que es "una buena profesional que, además, decide trabajar no en entornos cómodos, sino en entornos complejos, que es donde más se necesita".

Para el consejero, el premio es también "un reconocimiento" al conjunto del equipo humano que trabaja en El Dueso y, asimismo, refuerza la educación de Cantabria, porque, según ha dicho, "un sistema educativo es un reflejo de los docentes que lo forman".

Finalmente, ha animado a Frechoso a continuar en la misma línea que hasta ahora y ha felicitado al resto de mujeres candidatas y a Onda Cero por dar continuidad a este galardón que reconoce las trayectorias de "mujeres excelentes".

En el acto también han estado presentes la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Cristina Fernández; directivos y trabajadores de Onda Cero en Cantabria y Rebeca Gómez, responsable de Instituciones en Cantabria de Banco Santander. Esta entidad es la patrocinadora del cheque solidario de 3.000 euros con el que está dotado el galardón, cantidad que Carmen Frechoso donará a la asociación Luz y Amor.