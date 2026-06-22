El Gobierno se suma al homenaje a la Policía en la Feria de la Leche de Renedo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha participado este domingo, en nombre del Gobierno de Cantabria, en el acto de homenaje y reconocimiento que el Ayuntamiento de Piélagos ha dedicado a la Policía Nacional en el marco de la Feria de la Leche de Renedo, dentro de las Fiestas de San Antonio.

Durante su intervención, Urrutia ha mostrado su satisfacción "por saber que tenemos unos servicios de calidad en materia de seguridad", gracias, entre otros, a la labor de la Policía Nacional, una institución bicentenaria que ha contribuido de manera decidida a "la grandísima imagen que España dio como país", tanto en materia de seguridad como de organización, en la última visita de Su Santidad el Papa León XIV hace dos semanas.

Una imagen, ha destacado, de seguridad, solvencia y capacidad "que nos hizo brillar" durante toda una semana a nivel internacional y que "se debe mayoritariamente" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, especialmente, a la Policía Nacional, que, en su opinión, "desempeñó una grandísima labor de previsión, de organización y de acción que hacen que España, este gran país, haya podido dar una imagen de modernidad, de solvencia en seguridad y de garantía espectacular".

"Qué orgullo ser español, qué orgullo teneros como institución", les ha dicho la consejera, quien ha defendido "es necesario ser un país seguro para ser un país libre" porque, según ha dicho, "sin seguridad no hay libertad".

En el caso de Cantabria, la también titular de Presidencia ha destacado que este colectivo se ha convertido esta legislatura en un colaborador "indispensable" del Ejecutivo autonómico y, prueba de ello es la firma del convenio de colaboración firmado este mes entre ambas entidades para el diseño y desarrollo de los procesos unificados para la selección para el acceso y la formación continua a los cuerpos de Policía Local de Cantabria, un total de 32 con más de 550 agentes de policía municipal que "van a ver mejorada su formación y especialización, asumiendo la profesionalidad de nuestra Policía Nacional".

En este sentido, ha avanzado que el Gobierno de Cantabria firmará los correspondientes convenios de colaboración con los ayuntamientos a principios del mes de julio y la convocatoria se prevé para el último trimestre del año.

Una voluntad de colaboración que también se demuestra, ha dicho la consejera, en el trabajo conjunto, coordinado y de lealtad que desarrolla la Policía Nacional con los equipos de intervención y atención de emergencias para conseguir "el más rápido apoyo y ayuda" a los damnificados.

Además, ha continuado, contribuyen con su especialización al análisis y estudio de las causas que las pudieron provocar con el fin de buscar soluciones que eviten que se puedan reproducir.

También ha tenido palabras de reconocimiento para las familias de los agentes y un recuerdo para los compañeros que "ya no están" y de forma especial y "a los que sufrieron la barbarie y la sinrazón del terrorismo". A todos ellos, ha asegurado, "les homenajearemos esta misma semana con varios actos de recuerdo, memoria y dignidad para las víctimas del terrorismo".

"Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son la garantía de nuestra libertad y, las policías y la Guardia Civil, defienden los valores superiores de nuestra Constitución, y lo hacen como nadie: igualdad, libertad y justicia", ha subrayado Urrutia, quien ha considerado que este colectivo resulta fundamental "para seguir viviendo en democracia".

En el acto también han participado, entre otros, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés; la concejala de Promoción Agroalimentaria, Ganadería y Bienestar Animal, Valvanuz Díez, y los inspectores de la Policía Nacional Ramón Díaz y Fernando Sáiz.

FERIA

En el marco del programa de las Fiestas San Antonio, el Ayuntamiento de Piélagos ha homenajeado a la Policía Nacional, que ha realizado una exhibición de la Unidad de guías caninos en la Feria de la Leche en el aparcamiento de camiones de Renedo.

El alcalde ha destacado que la edición de la Feria de este año ha vuelto a cumplir su objetivo de reconocer y poner en valor el trabajo del sector primario, por su papel fundamental en el desarrollo de Cantabria, en general y de Piélagos, en particular, así como por su contribución a la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales.

Además, se ha celebrado una exposición de avicultura, colombicultura y cunicultura de raza y un espectáculo ecuestre, con la participación del campeón del Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Español (SICAB) en 2025.

También ha tenido lugar un pasacalles, un desfile de trajes regionales, un programa de televisión en directo dedicado a la Feria de la Leche, una muestra de deporte rural de las modalidades de andar al palo, corta de troncos, palo al garrote, carreras de ollas y tiro de cuerda, además de una comida popular y el concierto del grupo Hermanos Cosío.

Se enviará fotografía